Chicharito Hernández niega ser el villano de las Chivas

Javier “Chicharito” Hernández, delantero de Chivas, no obstante su limitada participación con el Guadalajara desde su regreso al fútbol de México, volvió a culpar a la prensa de todas las críticas que existen en su contra y expuso que es el villano de una historia mal contada.

A través de una publicación en vivo en su cuenta de red social TikTok, el ex delantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla de España y LA Galaxy, respondió a algunos cuestionamientos de los aficionados y en ellos culpo al periodismo de todo lo que se ha manejado en su contra.

Hernández fue muy específico al establecer que la prensa no lo conoce, aunque crean los periodistas que sí, y como una forma de entender sus ataques en contra de él destacó: “ellos necesitan vender. Porque lo más fácil es vender la polémica “.

Otro internauta que interactuó con el delantero del Guadalajara le preguntó que si era un villano de una historia mal contada y la respuesta de Hernández no se hizo esperar: “Oye Tarciso, voy a adoptar esta frase, no sé si tú la dijiste o la agarraste de alguien más, no importa, pero tienes razón, soy el villano de una historia mal contada“.

Dentro del mismo live que organizó el delantero de Chivas, otro seguidor, le cuestionó si se llevaba bien con Cade Cowell, delantero mexicoamericano del cuadro rojiblanco a lo que el “Chicharito” respondió sin cortapisas: “no me llevo bien con nadie de Chivas, acuérdense que la prensa siempre tiene razón, acuérdense “.

Y añadió que: “Soy un supergrillo, soy un mal compañero, rompo vestidores y no sé nada de fútbol, acuérdense. Soy odioso, mamón, o sea, soy un asco, la prensa siempre tiene la razón, siempre y no contradecir a la prensa, no como puede pasar eso“, fueron las frases irónicas de la exfigura de la selección de México, pero que en su regreso a la Liga MX ha podido refrendar esos grandes números en casi 13 años de trayectoria fuera del fútbol mexicano.

Chicharito también destacó que se encuentra disfrutando y creciendo futbolísticamente: “Estoy muy bien, tratando de recuperarme”.

Para enfatizar sus críticas contra los medios de comunicación, expuso que las lesiones no son el fin de su carrera, y que hasta el momento no sabe cuándo llegará ese día que deba colgar los botines: “Pero nada va a quitar la carrera que he tenido, yo sé lo que he logrado y lo que puedo dar todavía “.

