La fuerte discusión entre Vinícius y Koke “Yo he ganado 2 Champions, tu has perdido 2”

Una vez más el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior fue protagonista en el derbi madrileño reciente ante el Atlético de Madrid. En esta ocasión el jugador estuvo bastante contenido y si bien no perdió los papeles como en ocasiones anteriores con los aficionados en la grada y el árbitro principal, no pudo ser de otra manera y no dejó escapar la chance de calentar a algunos de sus rivales en medio del partido.

Vini una vez más al ataque

Los que más palabras por parte del miembro de la selección de Brasil recibieron, fueron Koke y Marcos Llorente, quienes tuvieron que aguantar una que otra provocación y encare por parte de ‘Vini’, de acuerdo a las imágenes que pudieron captar las cámaras de Movistar+ y DAZN.

En los labios del ‘7’ del Real Madrid se pudo leer cómo se encaró de manera agresiva con el capitán del Atlético de Madrid, al que le recordó sus dos derrotas (2014 y 2016) en la final de la Champions League contra los merengues: “Tú has perdido dos, yo he ganado dos Champions. Claro, pierdes porque eres malo. Tú eres malo, yo no, por eso juego aquí”, fueron las palabras con las que estalló el extremo de Río de Janeiro.

Lo cierto es que el futbolista colchonero le había pedido al jugador brasileño que se colocara de nuevo en pie, luego de una acción, y sus formas no gustaron a Vinícius quien reaccionó de inmediato.

Se burló de un ex compañero en Madrid

Lejos de calmarse, Vini continuó hablando y encarando a cualquier jugador del Atlético que intentara hacerle frente, esta vez con Llorente como objetivo. El español, que jugó junto al brasileño en la Casa Blanca, vio a su ex compañero burlarse de lo que fue un tiempo en el Real Madrid que no le resulto favorable: “Tú hablas para la gente, para que te aplaudan, claro. Lamentable, por eso estás aquí: para jugar. Porque necesitas estar aquí para jugar”, ironizó el jugador del Real Madrid.

Sigue Leyendo:

El “Tuca” Ferretti criticó el próximo rival de México

Frenkie De Jong regresa a la acción luego de 5 meses fuera por lesión

Hugo Sánchez reveló el lado oscuro de la selección mexicana