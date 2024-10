Timothy Bradley: Haney empeora las cosas al demandar a García

Timothy Bradley cree que Devin Haney solo está empeorando las cosas para él al demandar a Ryan García por lo sucedido en su pelea el pasado mes de abril y aseguró que la gente no lo apoyará después de esto.

En declaraciones a ProBox TV, Bradley indicó que García ya recibió un castigo por sus acciones, por lo que Haney debe pasar la página y aceptar como un hombre que King Ry le dio una paliza para seguir adelante.

“Sigamos adelante. No sigamos viviendo en el pasado. Ahora, Haney está sacando a relucir este tema. No lo entiendo. Haney, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el dinero. Estás desperdiciando otras oportunidades. Todo el mundo te mira como si estuvieras loco. Haney, tú estabas en la pelea. Luchaste contra el plan de juego equivocado, pero ahora quieres venir y demandar. No tiene ningún sentido”, dijo.

Devin Haney quiere hacer pagar a Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Ryan García no entrenó realmente. Tenía sobrepeso. Me dijeron: ‘Tenía como 17 o 20 libras de sobrepeso el lunes antes de la pelea. No quería dar el peso, Tim. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer y bajó a 143 libras, se subió a la báscula y entregó el dinero como dijo que lo haría’. Haney está empeorando la situación y haciéndolo aún más malo para él. La gente no lo apoyará ni estará detrás de él. Solo necesita aceptar esta paliza que recibió y aceptarla como un hombre y seguir adelante, Haney”, concluyó.

En la polémica pelea con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano (que llegó tres libras por encima) expresó que planeó todo y terminó venciendo a The Dream con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Poco después, el estadounidense afirmó que demandaría a King Ry por como afectó su reputación y valor en el mercado la disputa entre ambos y el pasado viernes lo hizo. Haney ahora quiere que se le devuelvan el 47% de sus ganancias que le corresponden por contrato.

Devin Haney, de 25 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Sigue leyendo:

· Devin Haney demanda a Ryan García por agresión y fraude

· Ryan García descarta revancha con Haney: “Que viva con la pesadilla”

· Rick Mirigian cree que Haney avergonzará a García en una revancha