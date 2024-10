Ariana Grande reveló a qué procedimientos estéticos se ha sometido

Durante años han corrido rumores acerca de cómo luce Ariana Grande, ya sea por su peso o por su rostro. Ahora ella fue cuestionada sobre eso en una sección para la revista Vanity Fair, en la que los artistas pasan por el “detector de mentiras”. Reveló que sólo se ha sometido a dos tratamientos estéticos, y hace tiempo.

La actriz británica Cynthia Erivo fue quien interrogó a la cantante, quien estaba lista junto a la persona que manejaba el polígrafo. A la pregunta “¿Alguna vez te hiciste algo para sentirte más popular?” Grande dijo: “¿A mi rostro? ¿A mi apariencia física?”

Erivo comenzó a lanzarle preguntas a Ariana, todas relacionadas con su cuerpo. “¿Te operaste la nariz?¿Te operaste el busto? ¿Te operaste la cara?” Ella contestó que no, pero en cuanto a su rostro, dijo: “No todavía. Estoy abierta a eso”. Satisfecha de aclarar los rumores, agregó feliz: “Esto es lo mejor en mi vida. Tomen eso, gente de YouTube“.

Cynthia siguió con el cuestionario: “¿Te hiciste un estiramiento de “ojos de zorro?”, y la cantante respondió: “No, pero lo descubrí a través de personas que pensaban que me lo había hecho, y les dije ‘Gracias'”. Ante la pregunta “¿Qué hay sobre un implante de barbilla?” Ariana dijo: “No. ¿Cómo hacen eso?”

De inmediato, Grande declaró cuáles han sido los únicos procedimientos estéticos a los que se ha sometido. “Me he puesto rellenos en varios lugares y bótox, pero dejé de hacerlo hace cuatro años, y esa es la medida”. Con mucha curiosidad, Cynthia le preguntó: “¿Te has hecho un aumento de trasero brasileño?” Y bromeando Ariana dijo que sí, pero sólo para que la encargada del polígrafo informara que la artista estaba mintiendo; poco después respondió: “No, eso no funcionaría para mí. Creo que eso no es lo mío”.

Finalmente, Ariana Grande dijo que no está en contra de que otras personas se sometan a operaciones para lucir mejor: “También apoyo completamente a todas las personas que hacen que eso funcione. Hombres, mujeres, la gente que no está conforme con su género y que se sienten hermosas, se les debe permitir. ¿Por qué nos debe importar eso?” Ella y Cynthia Erivo protagonizan la película “Wicked”, que se estrenará en Estados Unidos el 22 de noviembre.

