Ariana Grande debuta en el número 1 de las listas de álbumes y sencillos de Billboard, rompiendo un récord

Durante años los fans de Ariana Grande pedían que ella regresara de forma espectacular a la escena musical, y ese momento ha llegado, ya que su canción “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” ha debutado en lo más alto de la lista Hot 100 de la revista Billboard.

Con ello, la artista de 30 años rompe el récord que tenía Taylor Swift, al convertirse en la cantante con mayor número de sencillos (9) que debutan en el número 1 de ese chart, con los temas “Thank You Next”, “7 Rings”, “Stuck With U” (un dueto con Justin Bieber), “Rain On Me” (con Lady Gaga), “Positions”, “Save Your Tears” (con The Weeknd), “Die For You” (con ese mismo artista), “Yes, And?” y la ya mencionada “We Can’t Be Friends”.

Eso no es todo, ya que en esta misma semana Grande ha logrado que su álbum Eternal Sunshine debute en el primer lugar de la lista Billboard 200. Es la sexta producción de su carrera que llega a ese puesto, y de acuerdo con la empresa Luminate, el disco obtuvo 227,000 unidades vendidas.

Ariana recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje agradeciendo a sus fans la preferencia por este nuevo álbum: “Es imposible expresar con palabras lo que he estado sintiendo esta semana. Este álbum es muy especial para mí por muchas razones, y contiene tantas cosas. ¡Compartirlo ha reabierto muchos sentimientos grandes y pequeños por igual, y ha sido una semana emotiva en muchos sentidos!… Pero su respuesta abrumadoramente amorosa a todo esto me ha hecho sentir una conexión y un consuelo tan alegre y humano. Sólo quería decir que los amo y aprecio a todos más de lo que uno puede decir, y gracias nuevamente. Es, como siempre ha sido, mi mayor honor crecer con ustedes… 。˚❀ ·ꕤ ¡Prometemos seguir adelante!” ꕤ

“We Can’t Be Friends” es el segundo sencillo de Eternal Sunshine, y el video promocional -en el que aparece el actor Evan Peters– ha obtenido hasta el momento más de 30 millones de vistas en YouTube. La cantante ideó el concepto del clip como un homenaje a uno de sus ídolos, Jim Carrey, quien protagonizó hace 20 años la película “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind”. Al respecto, ella comentó: “Sentimos que era algo perfecto. (En el video) ambos personajes terminan interrumpiendo el ciclo de su patrón tóxico. Se trata de borrar el dolor y sólo querer lo mejor para alguien, incluso si eso no significa algo para el otro. No es que una persona esté equivocada, o que sea el enemigo”.

Sigue leyendo: