Catálogo musical de Pink Floyd vendido por $400 millones de dólares

La icónica banda británica Pink Floyd ha llegado a un acuerdo para vender su catálogo musical a Sony por la asombrosa suma de $400 millones.

Según informes del Financial Times, que fue el primero en hacer eco de esta noticia, este acuerdo no solo incluye los derechos de la música grabada, sino también los derechos sobre el nombre y la imagen de la banda, marcando un hito en la historia musical contemporánea. Este acuerdo con Sony no solo cierra un capítulo para Pink Floyd, sino que también refleja una tendencia creciente en la industria musical, donde artistas de renombre están vendiendo sus catálogos a grandes sellos discográficos.

Los rumores de un acuerdo habían estado circulando desde 2022, cuando se especuló que el grupo podría vender su catálogo por hasta $500 millones.

Conflictos internos y controversias que obstaculizaron el proceso

Después de años de conflictos internos entre los miembros sobrevivientes de Pink Floyd, la banda finalmente se ha decidido a cerrar este capítulo.

Si bien la venta no incluye los derechos de composición de sus canciones, el paquete abarca el control sobre la mayoría de los activos relacionados con la banda, desde merchandising hasta la posibilidad de desarrollar proyectos cinematográficos. Este desarrollo se produce en un momento en que la banda ha enfrentado tensiones debido a declaraciones controvertidas del bajista y cofundador Roger Waters, que complicaron las negociaciones previas.

Su postura crítica hacia diversas políticas, incluida su declaración sobre la invasión de Ucrania, donde la calificó de “no provocada”, atrajo condenas y críticas de muchos sectores. Waters ha sido un defensor acérrimo de causas como los derechos humanos y la paz, pero su enfoque directo y, a veces, polarizador ha desencadenado reacciones adversas. Estas declaraciones han complicado las negociaciones de la banda y han afectado la percepción pública, destacando la tensión entre el arte y la política en el mundo contemporáneo.

La Perspectiva de David Gilmour

En una reciente entrevista, el guitarrista David Gilmour expresó su deseo de liberarse de las discusiones que habían entorpecido el proceso de venta.

“Mi sueño es desprenderme de la toma de decisiones y los conflictos que han hecho que esto sea un auténtico pantano”, comentó Gilmour. Estas tensiones, que incluyen disputas sobre aspectos triviales como las notas del álbum, habían postergado la posibilidad de una venta desde hacía varios años.

A pesar de la tumultuosa historia reciente de la banda, el catálogo de Pink Floyd sigue siendo uno de los más valiosos de la música contemporánea. Álbumes legendarios como “The Wall, Dark Side of the Moon” y “Wish You Were Here” no solo han dejado huella en la industria, sino que también han influido en generaciones de músicos y fanáticos.

