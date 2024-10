Desarrollan un dron capaz de lanzar salvavidas a personas en peligro de ahogarse

BRINC, una compañía especializada en la fabricación de drones, ha dado un nuevo paso en la tecnología de rescate al desarrollar un dron capaz de desplegar dispositivos de flotación para personas en peligro de ahogarse.

Este nuevo avance tiene el potencial de transformar la manera en que se gestionan las emergencias en ambientes acuáticos, permitiendo que los servicios de emergencia desplieguen asistencia rápidamente. Gracias a la colaboración con el grupo OMADA, la empresa ha integrado dispositivos Restube, flotadores que se activan automáticamente al entrar en contacto con el agua, en sus drones. Este desarrollo busca acelerar el tiempo de respuesta y salvar vidas en situaciones críticas.

El dispositivo Restube, que BRINC ha integrado en sus drones, es un equipo ligero y altamente efectivo. Diseñado para desplegarse al instante cuando toca el agua, este flotador puede proporcionar una solución inmediata a personas en riesgo de ahogarse, hasta que lleguen los rescatistas humanos.

Según Blake Resnick, CEO de BRINC, esta tecnología está pensada para aumentar la capacidad de reacción de los equipos de emergencia, permitiendo una intervención rápida que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Nuevo aliado para los equipos de rescate

El uso de drones en operaciones de rescate no es una novedad; sin embargo, la capacidad de desplegar automáticamente flotadores en situaciones acuáticas representa una mejora sustancial en la tecnología disponible. Los rescates en el agua son extremadamente sensibles al tiempo, y la posibilidad de enviar un dron en cuestión de minutos puede salvar a personas que, de otro modo, estarían en grave riesgo. Además, al ser un dispositivo autónomo, el dron reduce la necesidad de exponer a los rescatistas a condiciones peligrosas.

A nivel operativo, los drones BRINC con el dispositivo Restube ofrecen una solución más eficiente que los métodos tradicionales, como el uso de helicópteros o botes de rescate. Un dron puede ser desplegado en cuestión de segundos y llegar rápidamente a la escena, lo que disminuye el tiempo de respuesta de manera significativa. Esto no solo mejora las probabilidades de éxito en un rescate, sino que también puede reducir los costos asociados a las misiones de emergencia.

Arcady Shteynberg, de OMADA Group, enfatizó que los drones pueden acceder a lugares donde otras formas de transporte no son viables, como en ríos turbulentos o áreas costeras de difícil acceso. Esto hace que la tecnología no solo sea más rápida, sino también más versátil y efectiva, ya que puede desplegarse en situaciones donde los rescatistas humanos tendrían dificultades para actuar de manera rápida y segura.

Tecnología al servicio de la seguridad pública

Este avance no solo destaca por su capacidad para reducir los tiempos de respuesta en emergencias acuáticas, sino que también ofrece ventajas en términos de mantenimiento y operación. Los drones, al ser vehículos no tripulados, no requieren la infraestructura de mantenimiento y el personal especializado que demandan los helicópteros o las embarcaciones, lo que los convierte en una opción más accesible para las agencias de seguridad y rescate. De esta manera, las instituciones que adopten estos drones verán una mejora significativa en la eficiencia de sus operaciones, con un menor costo operativo.

Otro de los puntos clave es la seguridad del personal de rescate. Al no tener que enviar inmediatamente a un equipo humano a aguas peligrosas, se minimizan los riesgos para los rescatistas. En cambio, el dron puede llegar a la víctima y desplegar el dispositivo de flotación, brindando a las personas en riesgo una oportunidad crucial para mantenerse a salvo hasta que llegue ayuda especializada.

El futuro de esta tecnología parece prometedor. Con cada vez más agencias de emergencia en América del Norte mostrando interés en incorporar drones a sus flotas de rescate, se espera que los drones BRINC, equipados con dispositivos de flotación, jueguen un papel fundamental en la modernización de los protocolos de rescate.

Aunque inicialmente su uso está pensado para emergencias en cuerpos de agua, no es difícil imaginar otras aplicaciones futuras que podrían extenderse a situaciones como inundaciones o rescates en áreas con acceso limitado.

