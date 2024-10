Estos son los confirmados para ‘Los 50’ de Telemundo

‘Los 50’ de Telemundo se acercan. El programa de telerrealidad se estrenará el próximo 15 de octubre. Como su nombre lo indica, 50 famosos se enfrentarán al encierro en una finca y tendrán diversos retos a nivel físico y mental.

A 13 días de la competencia, el canal de televisión reveló a sus tres nuevas adquisiciones: Leslie Gallardo, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’, el YouTuber, Sebastián Villalobos y la conductora peruana, Tefi Valenzuela.

¿Quiénes son los confirmados en ‘Los 50’?

‘Los 50’, tiene una dinámica similar a ‘La Casa de los Famosos’, pero con un mayor grado de dificultad. Sin embargo, en esencia, es similar porque tiene el objetivo de que los famosos muestran sus personalidades y el público pueda generar sus propias opiniones.

Leslie Gallardo

Leslie es conocida por su participación en distintos realities de la televisión mexicana. Su última participación fue en ‘La Casa de los Famosos 4’, pero se convirtió en la segunda eliminada de la temporada.

Leslie Gallardo y su novio Emilio Osorio. Crédito: Mezcalent.

Fue criticada porque durante el programa solo hablaba de su relación con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, y no se concentró en disfrutar la competencia. Además de eso, tuvo una confrontación con Thalí García que la llevó a ser de las menos queridas.

En esta oportunidad, aseguró que quiere reivindicarse y mostrarse tal cual es. “Yo sé que la imagen que ustedes conocen de mí muchas veces no ha sido la adecuada porque yo no les he mostrado las mejores versiones que puedo tener, pero aun así les agradezco esta nueva oportunidad que me están dando”, reseñó People.

Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela es una conductora de televisión de origen peruano. Es conocida por participar en ‘La Casa de los Famosos 1’.

En entrevista para Telemundo, afirmó que entra a ‘Los 50’ soltera y que está a la expectativa de lo que pueda pasar. En People, señaló “Tengo mucha experiencia en realities, sé llevarme con la gente, sé más o menos cómo va la cosa y, a diferencia de otros que quizás no han estado en realities, yo tengo esa delantera”.

Sebastián Villalobos

El YouTuber, Sebastián Villalobos, está listo para demostrar sus habilidades y su resistencia. Villalobos manifestó que nunca se ha alejado de su celular por mucho tiempo y es un reto que está por cumplir.

“Lo que más me emociona de esta nueva temporada de Los 50 es ver los cambios que ha tenido El León en su hacienda y en sus juegos con respecto a la primera temporada, que me la vi toda. Y también conocer a las personas con las que me voy a enfrentar. Creo que en cada ser humano se encuentra un mundo diferente y yo vengo a descubrir esos mundos también”, le dijo a People.

Además de estos tres participantes, están confirmados Fabián Ríos, Aleida Núñez, Romina Marcos, Alfredo Adame, Ana Lago y Francisco Bolívar.

