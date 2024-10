Gobernador de Luisiana apoya la idea de exhibir un tigre vivo en los partidos de fútbol colegial

Jeff Martin Landry, gobernador de Luisiana, es partidario de reactivar la tradición de que presentar a un tigre vivo como mascota del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) durante sus juegos como local.

Una opinión del político republicano de 53 años le generó el repudio de los defensores de los animales luego de que, al ser cuestionado por los representantes de la prensa acerca de la posibilidad de que la mascota de la universidad estatal pudiera ser presentada en el estadio Tiger Stadium, respaldó la idea.

“Creo que la oportunidad de traer a nuestra mascota de regreso a ese campo es una oportunidad increíble”, expresó.

Sin embargo, una vez que el comentario se hizo público, la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) le envió una carta al mandatario estatal donde se opone tajantemente a su punto de vista, pues considera innecesario, peligroso y hasta cruel exponer a la mascota en un escenario plagado de bullicio.

“Los tigres son animales naturalmente solitarios que no pertenecen a estadios de fútbol ruidosos.

Volver a los viejos y malos tiempos en los que se utilizaba a un animal salvaje como espectáculo secundario en 2024 es lo último que debería hacer LSU, y PETA está pidiendo al gobernador Landry que abandone esta idea estúpida“, señala parte documento.

Jeff Martin Landry simplemente se mostró partidario de reactivar una tradición ligada al equipo de fútbol americano de la universidad estatal sin imaginar el lío que causarían sus palabras. (Crédito: Meg Kinnard / AP)

Desconcertado por la reacción generada por su opinión, Jeff Landry aclaró que sólo había emitido un punto de vista personal y no una orden, así que exhortó a sus detractores a guardar la compostura debida.

“Todos los que estén ansiosos por esto deben calmarse”, subrayó.

Hasta el momento, la junta directiva de la universidad no ha dicho públicamente si los miembros que la conforman están dispuestos a revivir la tradición.

Desde 2016, cuando murió Mike VI, la mascota que solía ser exhibida durante los partidos de fútbol americano, los directivos universitarios acordaron que no volverían a mostrar a otro felino en su estadio.

Aunque había asistido a 33 de 58 partidos en casa, entre 2007 y 2015, el famoso tigre perdió la vida después de enfrentar una forma rara de cáncer.

En su lugar, la institución ahora cuenta con Mike VII, otro tigre de ocho años y 345 libras, el cual fue donado desde un santuario, en 2017.

Sigue leyendo:

• Luisiana es el primer estado que exigiría mostrar los Diez Mandamientos en las escuelas

• Luisiana aprobó la ley que clasifica las píldoras abortivas como sustancias peligrosas

• Gobernador de Luisiana ha indultado a 40 asesinos durante los tres últimos meses de su mandato