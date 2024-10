Julián Gil está dispuesto a todo con tal de estar en la vida de su hijo Matías

La batalla legal que un día protagonizaron Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia total de su hijo Matías resultó en una victoria para la actriz, pero dejó al artista sin tener contacto con el pequeño de 7 años, situación que le ha sido imposible revertir a pesar de sus intentos de acercamiento.

Y a pesar del paso de los años, el histrión de melodramas como “Hasta el fin del mundo” y “Amor comprado” no quita el dedo del renglón, esperando que en algún momento se de la convivencia con su hijo, así lo dejó saber en una entrevista reciente con varios medios de comunicación.

De acuerdo con Julián Gil, está dispuesto a dar su brazo a torcer con tal de poder formar parte de la vida de su hijo: “Mati va a cumplir ocho años. Creo que las aguas están donde deben estar. De mi parte he curado muchísimo y he dejado que el tiempo pase y que sea Marjorie o Mati, que el día que ellos decidan, están en todo su derecho de hacerlo, de buscarme, yo voy a estar“, explicó ante las cámaras”.

Bajo esta misma tesitura, el galán de telenovelas afirmó que confía en que el tiempo le otorgará la oportunidad de reencontrarse con el pequeño, pues lamentablemente no es el primero que atraviesa una situación similar.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea y aceptar las condiciones que sean con tal de estar en la vida de Mati (…) El encuentro es inevitable; entonces, creo que hay que ver también con qué historia está creciendo él“, expresó el famoso.

Para finalizar, Julián Gil indicó que Matías tiene el derecho de conocer los dos lados de la moneda: “Me gustaría contarle mi historia y empezar una historia con él. Ya el pasado, me imagino, que Marjorie se lo estará contando de alguna manera, pero yo, conociendo a Marjorie también, dentro de todo pienso que sabrá hacerlo porque veo que a Matías creciendo bien, es un niño feliz, está bien. Si lo veo feliz a él, eso me da mucha tranquilidad“, detalló.