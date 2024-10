Yuri defiende a Cristian Castro por volver con su ex

El nombre de la cantante Yuri y el del cantautor Cristian Castro vuelven a dar noticia luego de varias semanas de haber concluido de forma definitiva la gira que emprendieron juntos. Y es que en medio de los dimes y diretes sobre la reconciliación entre el ‘Gallito Feliz’ y Mariela Sánchez, la veracruzana optó por salir en su defensa.

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, la intérprete de “Maldita Primavera” expresó su apoyo al hijo de Verónica Castro luego de que este externara su deseo de llegar al altar junto a la argentina.

Al respecto, Yuri pidió que dejen al famoso vivir su amor como le plazca: “Déjenlo, pues si le encanta lo difícil. Déjenlo… dejen a mi amigo, pues si le encanta, está bien, pues si él es feliz ahí, ¿qué le vamos a hacer? No podemos juzgarlo. Si él es feliz, ¡qué bueno!, que sea feliz“, dijo en un encuentro con la prensa.

Yuri se niega a volver a trabajar con Cristian Castro: “Lo siento mucho”

Al ser cuestionada sobre el deseo de Cristian Castro por convertirse en papá nuevamente, la reina del Carnaval de Veracruz no tuvo reparo en enviarle sus buenos deseos.

“Lo que él quiera, lo que él quiera. Si está feliz con Mariela. ¡Aplauso!… ¡Aplauso a la desgraciada!“, bromeó Yuri durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

¿Yuri cancela su gira con Cristian Castro? Esto se sabe hasta el momento

A pesar de estas declaraciones, todo parece indicar que Cristian Castro prefiere cortar cualquier tipo de comunicación con la jarocha, pues esta reveló que el artista ya no la sigue en redes sociales.

“Yo lo veo muy contento porque yo lo sigo. Él creo que ya no me sigue… pero no importa, lo sigo queriendo, te sigo queriendo mi Cristian. No nos peleamos, y nunca me peleé con él, si acabamos abrazados el último concierto“, dijo para finalizar.