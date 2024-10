Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 3 al 9 de octubre

Los Ángeles Azules en el Youtube

La banda de cumbia de Ciudad de México, Los Ángeles Azules, trae su gira El amor de mi vida, al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). El grupo viene armado de sus incontables éxitos, como “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “Amor a primera vista” y la que le da el nombre al tour, “El amor de mi vida”. Mañana viernes y el sábado 8 pm. Boletos desde $62. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Nueva exhibición en el Petersen

La exhibición Driven to Win: The Automobile in Competition, que recientemente abrió en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), muestra más de cien años de historia del deporte del motor en una variedad de disciplinas competitivas y destaca las tecnologías que impulsaron a los autos de carrera ganadores. Por tiempo indefinido. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Automotive Museum

Nuevo restaurante en el Madame Tussauds

El museo Madame Tussauds (6933 Hollywood Blvd., Los Angeles) celebró la apertura del Madame Tussauds Hollywood Rooftop Restaurant and Bar, ubicado en la azotea del icónico lugar situado en el corazón de Hollywood. Los visitantes pueden disfrutar de un menú de varios platillos de fusión y al mismo tiempo tomarse fotos con las figuras de cera de celebridades como Zendaya, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio y Will Smith. Abierto al público en general. Informes madametussauds.com.

Foto: Cortesía Museo Madame Tussauds Crédito: Cortesía

Exhibición de Self Help Graphics

Sinks: Places We Call Home es una exhibición que es parte de la inciativa Art & Science Collide del Getty y que resalta las ramificaciones a largo plazo de la contaminación en las comunidades de color ocasionadas por dos manufactureras localizadas cerca de Self Help Graphics & Art: la planta Exide Battery de Vernon y la Athens Tank Farm en Willowbrook. La obra de las artistas Maru García y Beatriz Jaramillo está expuesta en la Luckman Fine Arts Complex’s Gallery, de la California State University, Los Angeles (5151 State University Dr., Los Angeles). Termina el 15 de febrero. Entrada gratuita. Informes selfhelpgraphics.com/sinks.

Spooky Farm en Knott’s Berry Farm

La versión ligera de Halloween de Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), Knott’s Spooky Farm, abrió sus puertas. La celebración familiar incluye trick-or-treating, shows en vivo, concurso de disfraces y decoración de calabazas. Charlie Brown, Snoopy y sus amigos serán los anfitriones de juegos, música y presentación de obras de espanto aptas para todas las edades. De jueves a domingo hasta el 31 de octubre. Entradas desde $55. Informes knotts.com.

Foto: Cortesía Knott’s Berry Farm Crédito: Cortesía

“Por el Río” en el State Historic Park

Por El Río es una comisión de arte público de Christopher Suárez con Carlos Agredano, Diana Yesenia Alvarado y timo fahler que tiene lugar en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles). Aborda los lenguajes visuales y las utilidades del río canalizado de Los Ángeles y el paralelo de la autopista 710 en la convergencia de la tierra y la ciudad. Termina el 25 de enero. Entrada gratuita. Informes lastatehistoricpark.org.

Haunted Hayride en el parque Griffith

El Los Angeles Haunted Hayride, en el parque Griffith (4730 Crystal Springs Dr., Los Angeles), regresa con aterradores laberintos, un paseo en carro a través de un paraje encantado, el show Madame Aurora, no apto para cardiacos, juegos interactivos, lanzamiento de hacha, música en vivo de The Monte Revolta y un carrusel macabro, entre otras actividades de espanto. En noches selectas hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $40. Informes losangeleshauntedhayride.com.

Foto: Cortesía Los Angeles Haunted Hayride

Dark Harbor en el Queen Mary

El Dark Harbor, que tiene lugar en el Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach), regresa luego de una pausa de cinco años con horrores como laberintos, muchos monstruos, el grupo de percusión Voodoo Sound Company, malabaristas que hacen trucos con fuego, magos, un circo y varios DJs. En noches selectas hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $37. Informes darkharborhalloween.com.

Foto: Cortesía Dark Harbor

Spider Pavilion en el Natural History Museum

El Spider Pavilion, o Pabellón de las arañas, ya está disponible en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), donde se pueden observar cientos de estos insectos en su hábitat. El pabellón temporal permite ver cómo viven diferentes especies, desde tarántulas hasta las arañas saltarinas. Termina el 24 de septiembre. Boletos $10 más la entrada al museo. Informes nhm.org.

Foto: Cortesía Natural History Museum

Carved en Descanso Gardens

Carved, en Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) es un espectáculo en el que las calabazas talladas son protagonistas. Durante este evento, los trenes a escala estarán iluminados y los visitantes podrán ver durante el recorrido una familia de espíritus de madera, tallada por Chainsaw Jenna a partir de cinco troncos enormes. También hay una instalación, Rhizome, de los artistas Tom y Lien Dekyvere. A partir del viernes y hasta el 30 de octubre. Boletos desde $18. Informes descansogardens.org.