Kylian Mbappé está ausente en convocatoria de Francia en fecha Fifa

Francia anunció su convocatoria sin Kylian Mbappé y sin Antoine Griezmann, la primera tras el retiro de la selección. Los franceses enfrentarán dos partidos por la UEFA Nations League.

Esta será la primera convocatoria desde 2013 que no cuente con Mbappé y Antoine Griezmann. De acuerdo a Deschamps, Mbappé no tiene ninguna lesión grave tras molestias con el Real Madrid.

“Kylian no tiene nada grave, pero hay incertidumbres y no quiero correr ningún riesgo, aunque tiene un problema que no es grave, necesita cuidados para que se recupere bien”, indicó el técnico durante el anuncio de la lista.

Negó que esté notando una ausencia de implicación de Mbappé con el equipo, pese a los rumores que saltaron durante la última convocatoria.

“Es cierto que no estaba en las mejores condiciones, por diferentes motivos que no voy a precisar, pero no tengo dudas sobre su implicación con la selección. Acababa de llegar a Madrid, no había tenido una buena preparación”, explicó.

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

Didier Deschamps habla del retiro de Griezmann

El seleccionador indicó que la decisión del jugador del Atlético de Madrid de poner fin a su carrera internacional a sus 33 años no tiene nada que ver con un deterioro de la relación entre ambos, y confirmó que estaría en la lista si no lo hubiera decidido.

“Responde a una decisión madurada que comenzó hace ya tiempo, no ha sido algo improvisado. Es algo natural tras toda su carrera, hay una fatiga física pero también psicológica. Está más cerca del final de su carrera, no se tienen las mismas prioridades con 33 años que con 25″, explicó.

El técnico campeón del Mundo en 2018 destacó que no darle el gafete de capitán a Griezmann no afectó su relación apresuró su retiro de la selección francesa.

“Cuando no le hice capitán estaba decepcionado puntualmente, pero no duró más de un día. Con la relación que mantenemos, sabe que si no le hice capitán es porque no quería sumarle los problemas que conlleva. Conociéndole, sé que no lo necesita, que necesita tranquilidad y esa espontaneidad que tiene en el terreno. Eso no quita que haya sido un gran líder”, dijo.

