Lady Gaga destapó la peculiar forma en la que le pidieron matrimonio

A solo unos meses de haberse confirmado el compromiso de Lady Gaga y Michael Polansky en medio de los Juegos Olímpicos de París, la cantante compartió detalles sobre importante momento en el que el empresario le pidió matrimonio, dejando a más de uno con la boca abierta por su forma poco convencional de hacerlo.

En su visita al programa Jimmy Kimmel Live! el pasado 1 de octubre, la intérprete de temas como “Bad Romance” y “Telephone” no solo habló sobre el estreno de la cinta que protagoniza junto a Joaquin Phoenix, “Joker: Folie à Deux”, también se sinceró sobre algunos aspectos de su vida personal.

Lady Gaga presenta a Michael Polansky como su prometido

Como era de esperarse, su vida amorosa no quedó fuera de la ecuación y Lady Gaga terminó revelando que su pareja le pidió matrimonio durante un viaje de senderismo el pasado mes de abril: “Hicimos un viaje juntos y fuimos a escalar rocas. Ya habíamos escalado rocas antes, lo cual fue muy divertido”, contó.

Sin embargo, al estilo de la famosa, esta experiencia no fue del todo convencional. Y es que de acuerdo con la también actriz, el inversor no “aprovechó” las vistas de la cima de la montaña para hacerle la gran pregunta.

Lady Gaga anuncia su nuevo álbum “Harlequin”, junto con la fecha de estreno

“Bajamos y caminamos de regreso a la habitación. Fue muy típico de Michael preguntarme si podía hacerme la pregunta. Quería saber si estaba bien proponerme matrimonio antes de hacerlo. Le dije: ‘¡Sí! ¡Está bien!“, relató.

Aunado a esto, Lady Gaga indicó que este prefirió romper con lo “tradicional” y no arrodillarse al momento de pedirle ser su esposa: “No lo hizo. Soy una mujer moderna, me gusta lo que hizo (…) Llevaba el anillo en su mochila, así que fue muy tierno. Metió la mano en su mochila y lo sacó”, dijo.

Para concluir, la artista confesó que hasta el momento no ha dado inicio a los “preparativos” de su enlace matrimonial. No obstante, tiene más que claro que se tratará de una ceremonia sencilla e íntima.

“No sé qué vamos a hacer. Todavía no estamos seguros (…) De hecho, hablamos mucho sobre ir a un juzgado los dos solos y pedir comida china. Pero también, conociéndome, podría convertirse en un circo con unicornios“, bromeó Lady Gaga.