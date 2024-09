Lady Gaga anuncia su nuevo álbum “Harlequin”, junto con la fecha de estreno

Lady Gaga ha tomado por sorpresa a sus fans, y a través de sus redes sociales compartió la portada y el track list de su nuevo álbum Harlequin, que estará disponible a partir del 27 de septiembre.

Desde hace varios días la cantante publicó en su cuenta de Instagram frases como “Estoy lista para mi entrevista” y “No me digas qué usar”, generando expectativa por el álbum, que según la propia Gaga es un complemento -a manera de soundtrack– de la película “Joker: Folie a Deux”, en la que actúa con Joaquin Phoenix.

Harlequin contiene 13 canciones, como “Good Morning”, “That’s Entertainment”, “Smile” y “The Joker”. Recientemente Lady Gaga inició una campaña con anuncios por las calles que mostraban el número “6.5”, indicando que este álbum no es la colección de temas pop bailables que prometió con el título de LG7 hace algunas semanas, y que lanzará hasta febrero de 2025.

La cantante de 38 años ocupa actualmente las listas de éxitos con el sencillo “Die With a Smile”, un dueto con Bruno Mars que no pertenece a ningún álbum. La grabación de ese track surgió de forma improvisada, como ella lo comentó en un comunicado. “Estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, (Bruno) me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de la medianoche cuando llegué ahí y quedé impresionada cuando escuché lo que él había comenzado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de escribir y grabar la canción”.

“Joker: Folie a Deux” es la secuela del filme “Joker”, de 2019, y se estrena en Estados Unidos el 4 de octubre. En la película, Lady Gaga interpreta a la doctora Harleen Quinzel, quien se enamora de enamora de Arthur Fleck “Joker” (Phoenix) cuando éste ingresa a la prisión. Hace varias semanas, la primera proyección de la cinta -en el Festival de Venecia- provocó una larga ovación del público; desde el rodaje Phillips comentó que esta aventura del personaje de DC Comics cuenta con muchos números musicales.

