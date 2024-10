Los migrantes también son motivo del apoyo a Kamala Harris por parte de exmandos militares y de seguridad nacional

Los más de 700 miembros de la organización Líderes de la Seguridad Nacional Pro-América (NSL4A) decidieron apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris hacia la presidencia por diversos motivos, incluida la defensa de inmigrantes.

“Sabemos que los más de 36 millones de americanos de ascendencia hispana y latina han servido con orgullo esta bandera americana, sabemos que ellos merecen también un par de manos seguras”, consideró en entrevista John Feeley, exembajador de Panamá y exsubsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La semana pasada, la organización reveló su respaldo a la campaña de la vicepresidenta Harris y del candidato vicepresidencial Tim Walz, criticando a la campaña republicana, liderada por el expresidente Donald Trump y el senador J.D. Vance.

“Ya hemos visto cuatro años de Donald Trump, vimos cómo rompió las alianzas que nos habían protegido de toda la Guerra Fría, hemos visto cómo él ha hablado en términos despectivos y, francamente, insultantes, al resto del mundo y reconocemos, todos los firmantes de esa carta […] que Estados Unidos es un país de migrantes”, especificó.

Feeley se identificó como “producto de inmigrantes”, ya que sus abuelos migraron desde Europa. Sus comentarios hacen eco sobre la retórica de Trump y Vance contra los inmigrantes y su plan de deportaciones masivas, además de señalamientos considerados ofensivos, como decir que “se roban a las mascotas”, que “comen gatos”.

“Aunque no parece, yo soy producto de migrantes, mis abuelos emigraron de Europa, los migrantes de hoy son de América Latina, El Caribe, Asia, no importa dónde, Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes y los migrantes y los americanos, todos juntos, merecemos líderes que son serios, que pueden usar la cabeza fría cuando la toma de decisiones y no que actúen como niños, con un berrinche tremendo, cuando no les gusta cómo el resto del mundo reacciona”, acotó Feeley.

Un mundo “lleno de peligrosidad”

El exembajador Feeley, quien también fue Encargado de Negocios en la Embajada de EE.UU. en México, señaló que la organización tiene trabajo voluntario de sus miembros, como él mismo, además de afirmar ser apartidista: “Mi cédula electoral dice independiente”, especifica.

Feeley expone que EE.UU. enfrenta una situación mundial compleja, incierta, por lo cual requiere “manos seguras”.

“La razón por la cual yo y 741 almirantes, generales, embajadores, exfuncionarios de las esferas más altas francamente de la seguridad nacional de los Estados Unidos que estamos apoyando la candidatura de Harris-Walz simplemente se basa en esto: necesitamos en este mundo, lleno de incertidumbre, lleno de peligrosidad, manos seguras, a cargo de nuestra seguridad en los Estados Unidos”, consideró.

El diplomático consideró que el papel de EE.UU. en el escenario internacional es fundamental para su seguridad nacional.

“Creemos que el liderazgo americano es absolutamente indispensable en este mundo, eso no quiere decir de ninguna manera que Estados Unidos debe ser el pro-cónsul o debe ser el único pro-policía del mundo y debe, unilateralmente, enfrentar los desafíos a la paz y la seguridad”, expuso. “Eso quiere decir que Estados Unidos, si estamos ausentes en los momentos cuando la toma de decisiones en términos de guerra, paz, invasión, procesos de paz […] eso no va a caer bien para los intereses americanos”.

El acercamiento con Las Américas

La relación con todos los países del Continente Americano es fundamental para EE.UU., desde Canadá hasta la Patagonia, reconoció Feeley, quien señaló que la Cumbre de las Américas, si bien no es perfecta, ayuda a esa relación.

“Sí existe mucho de las cumbres anteriores que han tenido beneficios directos en la vida de mucha gente”, expuso. “Nada más mira la manera en que el hemisferio está enfrentando la situación de las drogas”.

Feeley fue coordinador de relaciones interinstitucionales en dos cumbres, una en 2012 en Cartagena, Colombia, y la otra en 2015, en Panamá.

“Yo creo que la cumbre […] siempre es importante, porque al final de cuentas la diplomacia es solamente relaciones humanas y si los líderes tienen una oportunidad de conocerse, de convivir un poco, cuando haya situaciones de paz, guerra, invasión, momentos tenaces y difíciles si tienen una relación personal existentes, las cosas van mejor”, expuso.

Feeley también confió en que la relación con México, el principal socio comercial de EE.UU., se refuerce si gana la vicepresidenta Harris, quien coordinaría la agenda binacional con la recién nombrada presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Creo que la relación entre Estados Unidos y México bajo dos mujeres, y eso obviamente es lo que estoy abogando aquí en Estados Unidos […] bajo dos mujeres que son profesionales tenemos razón para ser optimistas”, insistió.

Sigue leyendo:

• Kamala Harris logra respaldo de más de 700 exfuncionarios militares y de seguridad nacional

• Demócrata Sydney Kamlager-Dove: “Nuestra asociación con México es importante y se volverá aún más importante”

• Grupo que apoyaba a Nikki Haley compra publicidad a favor de Kamala Harris