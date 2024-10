No malgastes tu dinero: 10 consejos de Warren Buffett

¿Sabes quiénes Warren Buffett? Si no estás familiarizado con el tema de las inversiones, este señor es reconocido como el “Oráculo de Omaha” por tener una visión muy atinada sobre el mundo de la bolsa de valores. Ha creado su fortuna de $120 mil millones de dólares por el manejo de su dinero e inversiones. De ahí, que sea una voz autorizada para dar recomendaciones. Y, afortunadamente, es una persona tan sencilla que todos podemos aplicar sus sugerencias. Aquí te dejamos 10 consejos que Buffett hace para que no malgastes tu dinero.

1. Deudas en tarjetas de crédito

Para Buffett, es un desperdicio de dinero pagar los altos intereses que manejan las tarjetas de crédito. El magnate prefiere mil veces usar efectivo en la mayoría de sus gastos, lo que le permite evitar endeudarse y pagar intereses elevados.

2. Juegos y apuestas

Para Buffett, los emocionantes juegos de azar son un gasto innecesario que solo beneficia a los que operan casinos y loterías. En alguna ocasión, él llegó a describir que los juegos son como “un impuesto a la ignorancia”. Y para todos aquellos que buscan hacerse millonarios de esta manera, les tiene algo más: apostar y jugar no es una estrategia para aumentar la riqueza y mejorar tu situación financiera, por el contrario, puede afectarla.

3. Vivir por encima de tus posibilidades

Cuando las personas adquieren dinero extra, como un aumento de salario, lo gastan en cosas que necesitan, sin priorizar el ahorro y la inversión. Vivir por encima de tus posibilidades no solo es gastar en cosas que no necesitas, también es buscar aparentar una vida que no puedes costear.

4. Desaprovechar ofertas y salir de noche

A pesar de la fortuna que ha amasado, Buffet no despilfarra en compras (como ya te estarás dando cuenta) y siempre está a la caza de las mejores ofertas. Incluso no duda en usar cupones para ahorrar unos dólares.

Asimismo, por su vida frugal y sencilla, Buffett evita las salidas nocturnas.

5. Calidad en vez de cantidad

Si algo ha aprendido Buffett en su larga carrera financiera es que es mejor invertir en productos de calidad en lugar de opciones más baratas y menos duraderas. Todos estamos tentados a comprar algo de un precio más accesible para solucionar un problema, sin embargo, esa resolución puede ser solo a corto a plaza, por lo que a mediano y largo plazo tendrías que gastar nuevamente.

“Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso”, escribió en una carta a los accionistas, y esta filosofía puede aplicarse también a las decisiones cotidianas de compra.

6. Autos nuevos y gadgets

¿Quién no quiere un auto nuevo? Te aseguro que Buffett no y por una simple razón: su rápida depreciación. Los vehículos son de los artículos que rápidamente pierden su valor. Él recomienda mejor comprar los autos usados.

Y por más que para ti sea esencial estar al día con la tecnología, Buffett no lo cree necesario. Por ejemplo, él utilizó su teléfono plegable durante años y solo en 2020 cambio a un iPhone. Buffett señala que no es necesario gastar en tecnología de moda si no aporta un valor real a largo plazo.

7. Buscar o aceptar estrategias de riqueza rápida

Buffett amasó su fortuna en inversiones y le llevó varios años logra lo que tiene ahora. Cuando un organismo o persona te promete riqueza rápida bajo un cierto esquema, podría ocasionarte más tristezas que satisfacciones. Muchas de estas promesas son trampas financieras. Si alguien se hace rico de la noche a la mañana, en muchas ocasiones, suele ser por acciones ilícitas.

8. Gastos en productos innecesarios

“Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas”, ha dicho Buffett en otros momentos. Eso engloba muy bien lo que es gastar por impulso, por moda o simplemente por gusto. El Oráculo de Omaha siempre invita a que seas consciente de lo que compras y no te dejes llevar por un capricho.

9. Seguir las tendencias del mercado

Seguir ciegamente lo que hacen muchos, solo porque se puso de moda o algún evento fortuito elevó el precio de alguna acción, por ejemplo, es malo para tus finanzas. Lo mejor es tomar una decisión informada con base en el desempeño de las empresas y el valor real del activo. Eso requiere de conocimiento y no de solo especulación.

10. Especulación en inversiones

Especular a la hora de invertir es como jugar a la lotería, de ahí que muchos se confunda. Para Buffett, invertir requiere de un análisis profundo sobre las metas a mediano y largo plazo y no con base en beneficios rápidos. Hay una frase en México que dice: “lo que pronto llega, pronto se va”. Y en muchas ocasiones, si especulas recibir ganancias fuertes, es más probable que solo te tengas que enfrentar a pérdidas importantes.

