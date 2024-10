Frustración y preocupación de los campesinos ante el calor extremo

Juan César Espinoza, de 31 años de edad, experimentó su primer golpe de calor mientras cosechaba lechuga durante un día de más de 95 grados hace un año en la ciudad de Salinas.

“Empecé a sudar de repente, me dolía la cabeza, estuve con ganas de vomitar y también me dieron ganas de ir al baño pero no le puse mucha atención”, explicó el campesino.

Cuando Espinoza le comentó al encargado, él solo le dijo que tomara agua y regresó a trabajar sin tomar el descanso necesario para recuperarse.

Después de terminar su turno, descansó poco tiempo en casa y cuando fue a la tienda se desmayó.

“Tres veces me desmayé y cuando ya tuve conocimiento estaba en el hospital”, explicó Espinoza.

Esta semana el gobernador Gavin Newsom optó por no firmar la medida SB 1299 que hubiera facilitado el proceso para los trabajadores de campo en recibir una compensación cuando alegan que sufrieron una enfermedad por calor en el empleo.

En una carta, Newsom dijo que la medida creará la presunción de que las lesiones relacionadas con el calor de un trabajador surgen de su empleo si su empleador no cumplió con las normas de prevención de enfermedades causadas por el calor de la División de Seguridad y Salud Ocupacional (Cal/OSHA).

“No hay duda de que el cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas extremas y que los trabajadores agrícolas de California necesitan fuertes protecciones contra el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor”, escribió el gobernador Newsom en la carta. “Sin embargo, la creación de una presunción de enfermedad relacionada con el calor en el sistema de compensación de los trabajadores no es una forma eficaz de lograr este objetivo”.

La medida SB 1299 fue lanzada por el sindicato de trabajadores agrícolas (UFW) donde buscaban una mayor aplicación de las leyes existentes en materia de protección contra el calor y enfermedades provocadas por las altas temperaturas.

La oficina del senador estatal Dave Cortese, quien es el autor de la medida, explicó que la propuesta hubiera establecido el “Fondo para Lesiones y Muertes por Calor a Causas del Cambio Climático de los Trabajadores Agrícolas”.

Este fondo hubiera sido financiado de manera única por el Fondo Rotatorio de la Administración de Compensación de los Trabajadores.

Actualmente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) espera calor extremo y temperaturas máximas récord, con advertencias de calor excesivo en 20 condados del Área de la Bahía, la Costa Central, Inland Empire y el Sur de California, según la oficina de servicios de emergencia del gobernador de California.

En el valle de Salinas, donde se produce aproximadamente el 70% de la lechuga cultivada en California y el 80% de la lechuga del país, los trabajadores de campo se ven afectados por el aumento de las temperaturas.

Salinas Valley Health ha informado de múltiples casos de agotamiento por calor en los últimos días a medida que las temperaturas se disparan en la región, afectando a los trabajadores al aire libre, los niños y las personas mayores, según el noticiero KSBW.

Entre 1992 y 2006, los trabajadores agrícolas tenían veinte veces más probabilidades de morir de insolación en comparación con los trabajadores de otras industrias, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el 2008.

De acuerdo con un reporte del LA Times, desde 2005 las normas de prevención de enfermedades causadas por el calor del estado de California requieren que los empleadores proporcionen a los trabajadores al aire libre agua fresca, acceso a la sombra cuando hace 80 grados o más de calor y descansos para refrescarse siempre que un trabajador los solicite.

Pero en un estudio realizado por UC Merced en el 2022 sobre la salud de los trabajadores agrícolas, encontraron que casi la mitad (43%) de los encuestados informó, en una escala de 1 a 5, que su empleador “nunca” proporcionó un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor como lo exige la ley.

De acuerdo con Espinoza, en su nuevo lugar de trabajo, la sombra no esta disponible a los trabajadores durante las 8 horas de trabajo sino solamente durante sus dos descansos laborales y su descanso de comer.

Lo que significa que el trabajador agrícola, como muchos otros trabajadores igual a él, aún siente los efectos de la falta de aplicación de las leyes existentes de protección contra el calor.

El senador Cortese, expresó su disgusto con la decisión del gobernador Newsom.

“Casi el 50% de los trabajadores agrícolas todavía denuncian que su empleador agrícola no cumple con las leyes y regulaciones vigentes para la prevención del calor”, dijo el Senador. “Newsom no ha reconocido esto ni ha tomado medidas rápidas para prevenir futuras lesiones y muertes relacionadas con el calor entre los trabajadores agrícolas vulnerables”.

Cortese agregó que la decisión de no firmar SB 1299 es una afrenta a todos los trabajadores agrícolas en California y representa una falta de respeto al derecho fundamental a condiciones de trabajo seguras y envía un mensaje preocupante.

El senador estatal Cortese quiere seguir abogando por las protecciones que los trabajadores merecen y dice que no vio ninguna otra opción para apoyar a los trabajadores de campo en la carta del gobernador Newsom.

Hoy en día, Espinoza trabaja en un campo de fresas sacando tubería y hule del sistema de agua, pero aún tiene miedo de que le vaya a dar otro golpe de calor.

Cada vez que Espinoza tiene dolor de cabeza se para a tomar agua como le sugirió el médico que lo atendió hace un poco más de un año.

El trabajador migrante dice que le gustaría que el gobernador entendiera que los trabajadores de campo realmente necesitan la ayuda que hubieran tenido a través de la medida SB 1299.

“La verdad me siento frustrado porque no podemos hacer nada”, explicó Espinoza entre suspiros. “Lo único que podemos hacer es trabajar porque tenemos que trabajar, porque tenemos la necesidad”.