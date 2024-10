Jim McDonnell es el nuevo jefe del LAPD

La alcaldesa Karen Bass anunció esgte viernes la selección de Jim McDonnell, de 65 años, en reemplazo del jefe interino Dominic Choi para servir como el jefe número 59 en la historia del LAPD. Choi estaba al mando del departamento desde marzo de 2024.

Bass dijo que su elección fue guiada por su compromiso de reducir el crimen y hacer que Los Ángeles sea un lugar más seguro en cada vecindario.

“Desde el principio he sido clara: mi principal prioridad como alcaldesa es garantizar que los angelinos y nuestros vecindarios estén más seguros hoy que ayer”, dijo Bass. “El jefe McDonnell es un líder, un innovador y un creador de cambios, y espero trabajar con él para hacer crecer y fortalecer al LAPD, profundizar las relaciones con las comunidades de toda la ciudad y asegurarme de que Los Ángeles esté vigilante y preparada para cualquier cosa”.

McDonnell, quien comenzó en la Academia de Policia de Los Ángeles hace 43 años, dijo que “amo a esta ciudad y entiendo los desafíos modernos que enfrentan nuestros oficiales al trabajar para protegerla”, dijo el jefe McDonnell. “Es un tremendo honor liderar a los hombres y mujeres del LAPD. Trabajaré duro para asegurarme de que se apoye su trabajo para mantener seguros a los angelinos”.

Agregó que los esfuerzos de la alcaldesa Karen Bass en materia de seguridad pública reflejan enfoques policiales reflexivos, compasivos y orientados a soluciones.

“Aprecio mucho su confianza en mí y espero trabajar estrechamente con ella para hacer de Los Ángeles una ciudad más segura”, indicó McDonnell, quien ya había perdido la oportunidad de ser electo como jefe del LAPD ante Charlie Beck, en 2018.

No lo querían en Long Beach

Ocho años antes se había convertido en jefe de policia de Long Beach, en sustitución del exjefe Anthony Batts, a pesar de las objeciones de algunos oficiales que preferían tener a un jefe que hubiera hecho carrera dentro del Departamento de Policia de esa ciudad. Bajo ese mandato se registró un descenso de oficiales juramentados del 20%: de 1,000 a 800.

El doctor Erroll Southers, presidente de la Comisión de Policia declaró que los miembros de dicha comisión apoyaban a la alcaldesa Bass y a su compromiso de reducir el crimen, hacer crecer a LAPD, mejorar la moral de los oficiales y construir el futuro de la seguridad pública en Los Ángeles, “para que cada angelino se sienta seguro y esté protegido en sus vecindarios”.

“También compartimos la creencia de la alcaldesa Bass de que la confianza entre las fuerzas del orden y las personas a las que deben proteger y servir es un pilar esencial en una democracia, y sé que la confianza se fortalecerá”.

“Necesidad de cambios”: Juan José Gutiérrez

Aunque le dieron la bienvenida a Jim McDonnell como nuevo jefe del Departamento de Policia de Los Ángeles, líderes de los inmigrantes y líderes afroamericanos de derechos civiles se mostraron sorprendidos y conmocionados por la decisión de la alcaldesa Karen Bass.

Con relación a la actitud de McDonnell como nuevo jefe del LAPD sobre probables cambios a las políticas de disciplina de sus subordinados, el uso de la fuerza letal y otras situaciones de mala conducta dentro del departamento, Juan José Gutiérrez, presidente de la Coalición Derechos para los Inmigrantes declaró que McDonnell llega en una situación diferente de cuando fue jefe del alguacil del condado de Los Ángeles (2014 a 2018).

‘”La ciudad de Los Ángeles es racial y étnicamente mixta, con una población de casi el 60% de latinos”, dijo Gutiérrez. “Si se suman las poblaciones afroamericana y asiática, somos casi 70% de la gente que no es anglosajona; entonces, él [McDonnell] debe y tiene la obligación de ser muy sensible a las necesidades de cambio para reformar al LAPD, acercarlo al público, y que los oficiales del departamento no vean a la ciudadanía como enemigo”.

En el pasado, añadió, esa era la actitud controversial de enemistad de los policías con la gente, particularmente durante el mandato del exjefe Daryl Gates (marzo de 1978 a junio de 1992)

“Eliminar manos racistas”: Earl Ofari Hutchinson

El presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, Earl Ofari Hutchinson, dijo que la selección de Jim McDonnell por parte del alcalde Bass como nuevo jefe de LAPD fue una decisión inteligente.

En el pasado, Hutchinson se reunió con McDonnell cuando era alguacil del condado de Los Ángeles.

“Hizo un verdadero esfuerzo para eliminar las manos racistas en el departamento, frenar el uso de fuerza letal e implementar una disciplina estricta por mala conducta”, valoró el líder afroamericano de derechos civiles.

Ahora Hutchinson dice que el desafío para Jim McDonnell es “implementar las mismas políticas estrictas sobre disciplina, fuerza letal y mala conducta de los oficiales dentro del LAPD”.

“Hubiera preferido a Arcos”: Salvador Sanabria

Salvador Sanabria, director y presidente de “El Rescate”, una organización defensora de los inmigrantes manifestó que hubiera preferido a Robert Arcos como nuevo jefe del LAPD.

“Los latinos somos casi el 50% de la población de la ciudad de Los Ángeles (4 millones de habitantes) -la mayoría inmigrantes- y en toda la historia del departamento nunca ha habido un jefe de policia de origen latino”, dijo Sanabria.

“Yo hubiera preferido que ella [la alcaldesa Karen Bass]pusiera puesto a un latino como Robert Arcos, quien tiene todas las credenciales para ser jefe, aunque ella debe tener sus consideraciones de por qué nombró a McDonnell”.

Sanabria recordó que, durante el mandato de Jim McDonnell como jefe del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, el LASD participó por años en el ya desaparecido programa 287g, mediante el cual autoridades de inmigración se valieron para deportar a miles de personas desde las cárceles locales.

“Me recuerda una época antinmigrante y racista”, dijo Sanabria. “Solamente le quiero recordar al señor McDonnell que en Los Ángeles tenemos la Orden Especial 40, que prohíbe a la policia colaborar con ICE… lo digo por si tuviera el deseo de empezar a colaborar con inmigración”.

“Vamos a estar vigilantes”, subrayó.

“Palizas, tiroteos injustos y discriminación racial”: Najee Ali

Aunque emitió su felicitación a Jim McDonnell, el activista afroamericano Najee Ali declaró a La Opinion que estaba “sorprendido” con la elección del nuevo jefe del LAPD, debido a que muchos lideres pensaron que el elegido sería Robert Arcos, “quien era el candidato más calificado, en función de su experiencia y su historial”.

“Es muy sorprendente, pero sé que la alcaldesa [Karen] Bass tiene una larga trayectoria en materia de diversidad. Y al trabajar con la comunidad latina desde sus primeros días como organizadora, sé que, en su corazón, ella eligió a quien pensaba que sería el mejor candidato, independientemente de su raza.

Najee Ali precisó que los verdaderos desafíos para Jim McDonnell comenzarían “cuando lo hagamos responsable” de la disciplina, brutalidad policiaca y el uso excesivo de fuerza.

“Históricamente han sido los miembros de la comunidad latina y afroamericana los que han enfrentado la peor parte de los injustos tiroteos policiales, palizas y discriminación racial”, dijo. “Tenemos que ayudarlo a cambiar la cultura dentro del LAPD que desafortunadamente ha permitido que eso suceda durante décadas”.

