Santi Giménez no eligió a Cruz Azul como el más grande de México

Será el sereno o lo que haya sido, pero Santiago Giménez exdelantero de Cruz Azul, se olvidó de la escuadra cementera cuando definió a Chivas como el equipo más grande del fútbol en México.

Lo anterior se desprende de las declaraciones realizadas por el delantero del Feyenoord en su visita al nuevo estudio de grabación del canal de deportes ESPN, en donde se refirió al asunto de Fernando Gago y la oferta de Boca Juniors.

En dicha emisión, Santi Giménez fue consultado si Fernando Gago está haciendo lo correcto en dejar a Chivas para aceptar el ofrecimiento del Boca Juniors, a lo cual Santi Giménez expuso su punto de vista y fue donde calificó como el más grande de México a las Chivas del Guadalajara.

“No sé si lo correcto, pero es algo que sí a él le convence y no veo por qué deban matarlo en ese sentido, qué es lo que he visto últimamente. Creo que no está saltando ninguna regla, ninguna norma, hay una cláusula de rescisión de contrato y por lo que he escuchado, ya que no sé mucho del tema si es que paga esa cláusula, no habría problema “.

Santiago, quien junto con su papá Christian “Chaco” Giménez, tienen historia en el Boca Juniors, también dijo que: “Creo que Chivas y Boca pesan igual, como son los dos equipos más grandes de su respectivo país, entonces está parejo“.

También se refirió respecto al malestar que ha generado la decisión de Gago en analizar la oferta de Boca Juniors bajo el amparo de la cláusula de rescisión de contrato y en ese sentido expuso que: “Yo creo que entra en la libertad de cada quien de decidir dónde quiere seguir su carrera, al final me pasa a mí en el Feyenoord, donde muchas veces pienso que la gente que me rodea me apura más que yo mismo, entonces siento que Gago debe tomar su decisión, respetuosamente y sin saltarse ninguna norma que sería lo ideal para que decida”.

Santiago acepta que ha quedado a deber en la selección de México

En dicha visita a este canal deportivo, también fue consultado si había quedado a deber con la selección de México, comparando su rendimiento con el que realiza con el Feyenoord de Países Bajos, a lo cual respondió que: “La verdad que no le doy mucha importancia a lo que digan fuera, sé quién soy, sé lo que puedo dar, y al final sé que la gente no te va a pedir algo que no has demostrado”.

En este tema, Giménez añadió que: “La gente te pide cosas que sabe que te puedes dar, entonces estoy muy abierto a escuchar en ese sentido, yo también sé, estoy consciente en selección, por ahí he quedado a deber y es una realidad, por qué negarlo o porque desmentirlo“.

El delantero del cuadro neerlandés dijo que su punto de vista se refiere a: “El asunto es la cuestión de goles, el delantero necesita hacer goles y en la selección me ha ido mal en ese aspecto, estoy consciente que las estadísticas son bajas en goles en la selección, pero nadie me puede recriminar de que no lucho, de que no corro o entrego todo cuando entro a la cancha y eso me deja tranquilo. Siento que cuando anote un gol se va a destapar el asunto y vendrán los demás goles en la selección”.

