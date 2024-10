Santiago Giménez admite su falta de gol en la selección de México

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord de Países Bajos y de la selección de México, reconoció en entrevista con ESPN, con suficiente autocrítica que ha quedado a deber con la falta de gol que arrastra en el Tricolor y que espera que en breve caiga el gol que le permita despojarse de esa mala racha.

“La verdad que no le doy mucha importancia a lo que digan fuera, sé quién soy, sé lo que puedo dar, y al final sé que la gente no te va a pedir algo que no has demostrado”, dijo Giménez desde la perspectiva que los aficionados comparan su labor en el fútbol de Países Bajos con lo que ha realizado en el cuadro nacional azteca y ahí es donde encuentra la desfase que le ha costado varias críticas.

En este tema, Giménez añadió que: “La gente te pide cosas que sabe que te puedes dar, entonces estoy muy abierto a escuchar en ese sentido, yo también sé, estoy consciente en selección, por ahí he quedado a deber y es una realidad, por qué negarlo o porque desmentirlo“.

El delantero del cuadro neerlandés dijo que su punto de vista se refiere a: “El asunto es la cuestión de goles, el delantero necesita hacer goles y en la selección me ha ido mal en ese aspecto, estoy consciente que las estadísticas son bajas en goles en la selección, pero nadie me puede recriminar de que no lucho, de que no corro o entrego todo cuando entro a la cancha y eso me deja tranquilo. Siento que cuando anote un gol se va a destapar el asunto y vendrán los demás goles en la selección”.

Santiago mostró su admiración por el Chicharito

En otros temas también admitió que le gustaría compartir cancha con Javier ‘Chicharito’ Hernández en el combinado nacional, porque es un jugador que le significa un ejemplo y que siempre ha admirado

“Es un ejemplo a seguir en todos los sentidos, como persona, como ser y como jugador. Lo que él ha logrado, muy pocos mexicanos lo han podido lograr y yo quiero seguir sus pasos”, expuso el actual artillero del Feyenoord y que en la pasada Copa América 2024 quedó a deber por su falta de gol.

En este sentido, Santiago, también tocó el punto de las críticas que ha recibido el actual artillero del Guadalajara y dijo que son cosas que “duelen, simplemente porque no se ha valorado lo que consiguió a través de su trayectoria como jugador profesional”.

En este sentido, expuso con claridad que: “Duele porque, por más de que hay que exigirle a todos los jugadores, creo que no valoran lo que él ha hecho. Siempre ha puesto la bandera de México en alto y eso yo creo que hay que valorarlo”, concluyó.

