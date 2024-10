Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de septiembre de 2024

PISCIS

Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio e una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante. Ya no caigas en provocaciones tontas que podrían fregarte la existencia. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a renovarte. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí.

ACUARIO

No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera, podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. No mendigues amor, ni cariño ni atención, quien en realidad te quiera te dará lo que necesitas sin pedirlo. Algunas veces caes en cuestiones tontas por querer que las personas actúen como tu deseas, las cosas no son así, respeta las decisiones de los demás y no los obligues actuar como tu quisieras. Deja que el mundo ruede y no te estanques en cosas o situaciones que no valen la pena. Aprende a deslindarte de amores de una noche y a pensar más en tu economía, busca maneras de mejorarla para tu bienestar y el de los que te rodean.

CAPRICORNIO

Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en no más de 19 días. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la fregada.

SAGITARIO

Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera. Ya no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí pues si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua, recuerda que debes de tener mucha seguridad en ti y confiar en lo que eres y sobre todo lo que tienes sino no vale la pena seguir ahí. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo de tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias.

ESCORPION

Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Vienen días de cambios positivos, días en que saldrán a la luz muchas verdades y otros días en que te darás cuenta de que muchas personas no son como pensabas o creías.

LIBRA

Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando. Persona del pasado retorna a tu vida, pero solo a enseñarte con quien sí y con quién no. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones.

VIRGO

Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas fregaderas de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Una infección en estos días podría aparecer. Amistad sufre accidente, nada de gravedad o de que preocuparte. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías. Es posible que en este fin de semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino.

LEO

Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Si tienes guardado algún atuendo para una ocasión especial, no esperes esa ocasión usa todo lo que tienes nuevo que eso renovará energías. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Chinga en el trabajo o estrés en casa. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Deja que la vida te sorprenda en este mes y busca la manera de ser feliz, enfrenta tus miedos y date la oportunidad de volver a ser feliz. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás una noticia muy especial que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida. El amor es incierto y nada está escrito. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga friegan mucho la relación.

CÁNCER

Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Familiar te buscará. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron la existencia en tu pasado. Algunas veces te deprimes mucho al no ver tus sueños materializados, el problema no es ellos sino tu falta de huevos para llevarlos a cabo.

GÉMINIS

Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o pedos que tienes con tu pasado. Amistad te buscará pa contarte chisme y pedirte un consejo. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos. Si tienes pareja y ésta se ha tornado algo frío o fría podría ser que se ha cansado de la misma rutina, innova mejores momentos con tu pareja. No es momento de tener enemigos, traes cola y por eso no logras salir de los baches o problemas, dejaste en tu pasado muchos conflictos y hoy en tu presente están cobrando facturas. No pierdas tu tiempo en amores frágiles y de una noche pues solo terminarás desgastándote y pasándola mal. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error.

TAURO

Amistas se embaraza. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima podrías no ser requerido o requerida. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la fregada. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. Aléjate de relaciones prohibidas recuerda que no estás para esas tonterías de amantes. Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Si te interesa mucho esa persona con detalles y atenciones podrías ganarte su corazón, no vayas tan rápido o solo lograrás que se aleje y asuste. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día.

ARIES

Aprende a mandar bien lejos a quienes te causan conflicto, no permitas que la vida te cobre la factura dos veces seguidas, aprende a de cada uno de tus errores. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le borre a la tostada. Entras al mes de octubre con mucha actitud y ganas de lograr muchas cosas, pero sobre todo de tener paz y estar en familia si te lo propones este mes será de muchas bendiciones y cosas buenas para ti y los tuyos. No permitas que la monotonía afecte tu relación en caso de tener, dale vuelta a la página y cambia tu manera de ser y actuar con tu pareja para no caer en lo mismo. La vida te llenará de sorpresas y diversos cambios que sucederán en próximas fechas te ayudarán en tu economía.