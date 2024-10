Marcelo Bielsa responde a las críticas de Luis Suárez

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, salió al paso de las contundentes críticas que realizó recientemente el delantero Luis Suárez con relación a algunos comportamientos que tiene el entrenador argentino al frente de La Celeste.

A días para que se lleve a cabo una nueva doble jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 en la que el combinado charrúa se estará enfrentando a Perú y Ecuador, el “Loco” Bielsa hizo referencia a las palabras del atacante que el mes pasado se retiró de la selección nacional.

“El paso de Luis por el… Luis Suárez, no tengo ni la confianza de decirle Luis, así que el paso de Luis Suárez por el periodo que yo dirigí fue impecable. Un caballero, un tipo generoso con el equipo y un tipo que demostró que no pensaba en él sino en Uruguay”, comentó Bielsa.

Marcelo Bielsa durante una conferencia de prensa al frente de la Selección de Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Crédito: Santiago Mazzarovich | AP

El experimentado director técnico, que está al frente del combinado uruguayo desde mayo del 2023, siguió elogiando al jugador del Inter Miami de la MLS lo que tomó a más de uno por sorpresa considerando las acusaciones que lanzó recientemente el delantero de 37 años.

“Hay gestos de una práctica que se ven 50 veces, yo lo veía a Luis Suárez, lo vi de cerca y entonces me empecé a interiorizar y una cosa que le pregunté es ‘¿tu pateas al arco?’ y me dice ‘no, pateo a un lugar del arco’. Todos patean al arco, él no. Los grandes dicen dónde quieren que vaya la pelota”, agregó.

La Selección de Uruguay, que marcha tercera en la clasificación, estará visitando el próximo viernes a Perú en el cierre de la novena jornada de las eliminatorias sudamericana que marca el final de la primera vuelta del calendario. Cuatro días después recibirá a Ecuador.

Luis Suárez se despidió de la Selección de Uruguay el pasado 6 de septiembre en un empate son goles ante Paraguay en Montevideo. Crédito: Matilde Campodonico | AP

¿Qué dijo Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa?

El “Pistolero” sorprendió a más de uno recientemente al lanzar unas contundentes críticas al comportamiento del entrenador argentino puertas adentro de la Selección de Uruguay que van desde el trato a los trabajadores hasta las actitudes que deben tener los jugadores, entre otras cosas.

“En el Complejo Celeste a lo empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta por la que tienen que entrar. Me parte el alma que en el complejo se viva así ahora”, soltó Luis Suárez en una entrevista con DSports.

El jugador del Inter Miami también comentó algunos episodios que se vivieron durante la pasada Copa América Estados Unidos 2024 donde el combinado charrúa se despidió en unas polémicas semifinales ante la Selección de Colombia.

“Hace (Bielsa) una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en New York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, apuntó Suárez.

