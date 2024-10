VIDEO: Captan a helicóptero militar disparando a camioneta de sicarios en Sinaloa

La violencia en la ciudad de Culiacán y sus alrededores no para, todo ocasionado por una guerra intestina en las entrañas del Cártel de Sinaloa, que está causando graves afectaciones a la sociedad, y por la cual las autoridades redoblan esfuerzos.

La tarde de este viernes sujetos a bordo de camionetas comenzaron a lanzar poncha llantas en la carretera Internacional México, en los límites de Culiacán, ante lo cual un helicóptero artillado respondió disparando sobre los vehículos en movimiento.

Algunos medios informan que dos helicópteros de la Secretaría de Marina supervisaban la zona, que desde principios de septiembre se encuentra más azotada por la violencia. De acuerdo con el diario El Financiero, durante las labores de supervisión comenzó la persecución contra los hombres armados a bordo de las camionetas, causando el choque de una de ellas.

Según el semanario Proceso, se desplegó un operativo que derivó en un enfrentamiento entre militares y civiles en el centro y norte de Sinaloa. Extraoficialmente se informó que el operativo se desplegó con el fin de capturar a Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El Perris” o “El 27”, jefe de seguridad de Los Chapitos.

Este es el momento en que un helicóptero de la Marina persiguió y disparó contra una camioneta en la que iban civiles armados huyendo de la Guardia Nacional, en #Angostura, #Sinaloa: pic.twitter.com/KuOR61n8UI — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 5, 2024

Sobre esta versión, el periodista Luis Chaparro detalló que “El Perris” habría escapado por segunda vez. Sin embargo, en redes sociales surgieron rumores en relación a que dicho criminal habría sido abatido durante el operativo, sin que hasta el momento se haya dado una versión oficial.

Los disparos desde el aire y tierra durante este operativo duraron varios minutos, hasta que la situación estuvo controlada, con apoyo de la Guardia Nacional.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó: “Estoy en comunicación con la Secretaría de Marina Armada de México para conocer la situación que prevalece en estos momentos, comunica que se realizan operativos estratégicos, que son propios de sus trabajos especiales que tienen contemplados en Angostura y municipios colindantes. Por ello, será la propia Semar la que dé a conocer los resultados de los mismos”.

Asimismo, informó que llegarán a Culiacán 590 elementos más de la Guardia Nacional para sumarse a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, con el fin de resguardar la seguridad de los habitantes.

“Esperamos que nos ayuden, y nos van a ayudar, todas las medidas que está tomando el Ejército, en primer lugar, que no ha dejado de estar con nosotros, también la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Estatal, pues están muy coordinados trabajando y esto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, no acabando todavía, lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, agregó el gobernador.

Tan sólo, del 9 de septiembre al 3 de octubre se han registrado 195 desapariciones forzadas en Culiacán, y han sido localizados cuerpos torturados y ultimados en distintos puntos.

Y es que la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa de Los Mayitos y Los Chapitos se habían mantenido del centro hacia el sur, pero ahora se está desplazando hacia la zona rural del norte de Culiacán.

