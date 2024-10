Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice: regresa el espíritu noventero

Volkswagen ha decidido fusionar el legado de uno de sus modelos más emblemáticos con las exigencias tecnológicas de la actualidad al presentar el ID.3 GTX Fire+Ice, un deportivo completamente eléctrico que rinde homenaje al clásico Golf Fire and Ice de los años 90.

Este nuevo modelo no solo lleva la estética y el espíritu de aquel mítico vehículo, sino que lo reinventa con tecnología avanzada, potentes prestaciones y un diseño que cautiva tanto a los nostálgicos como a los nuevos aficionados de la movilidad eléctrica.

El lanzamiento de este vehículo marca un paso audaz en la estrategia de Volkswagen, que continúa su transición hacia un futuro sostenible y electrificado, sin olvidar las raíces que hicieron de la marca un ícono en el mundo del automovilismo.

El ID.3 GTX Fire+Ice, desarrollado en colaboración con la marca de moda deportiva Bogner, revive el espíritu innovador y atrevido del Golf Fire and Ice, pero lo adapta a la era eléctrica, combinando rendimiento, diseño y tecnología de última generación.

El legado del Golf Fire and Ice: Un clásico de los años 90

Para entender el impacto del nuevo ID.3 GTX Fire+Ice, es necesario regresar a 1990, cuando Volkswagen lanzó el Golf Fire and Ice, un modelo de edición limitada que rápidamente se convirtió en un objeto de culto.

Diseñado en colaboración con el renombrado director y diseñador de moda Willy Bogner, este modelo representó una fusión de estilo y potencia que pocos otros vehículos de su clase podían ofrecer en ese momento.

El Golf Fire and Ice destacaba por su pintura perlada en tonos violeta oscuro, que le daba una apariencia única y llamativa, además de sus características deportivas, como las llantas de aleación, el alerón delantero y las extensiones de la carrocería.

Bajo el capó, este modelo ofrecía una gama de motores con potencias que oscilaban entre 90 y 160 CV, siendo especialmente codiciada la versión GTI, que garantizaba un rendimiento de alto nivel.

En su momento solo se fabricaron 16,700 unidades de este icónico Golf, a pesar de que originalmente se planearon 10,000, lo que convirtió al Fire and Ice en una verdadera rareza y pieza de colección.

Diseño exterior: un homenaje con tintes modernos

El nuevo ID.3 GTX Fire+Ice busca capturar la esencia de su predecesor mientras la adapta a los gustos y expectativas modernas. Volkswagen ha optado por un diseño que no solo evoca el pasado, sino que lo transforma con detalles contemporáneos.

La pintura exterior es uno de los puntos más destacados del vehículo. Se trata de un acabado perlado de tres capas que cambia de color dependiendo de la incidencia de la luz, recordando así el tono violeta icónico del Golf original.

Este tipo de pintura dinámica no solo hace que el vehículo sea visualmente atractivo, sino que también refuerza la sensación de exclusividad.

También, el diseño incluye elementos deportivos y aerodinámicos, como las líneas afiladas que mejoran el rendimiento y la eficiencia, al tiempo que le otorgan un carácter agresivo y moderno.

Un interior inspirado en la moda y el confort

La colaboración con Bogner no se limita únicamente al exterior del vehículo. El interior del ID.3 GTX Fire+Ice ha sido diseñado para reflejar las tendencias actuales de la moda deportiva y el lujo, con una distribución de colores que ofrece un contraste visual impactante.

Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

El habitáculo está dividido en dos zonas de colores: el vibrante rojo “Fire” y el elegante azul “Ice”, creando un ambiente que equilibra lo deportivo y lo sofisticado.

Este diseño no es solo una cuestión estética; los materiales de alta calidad y los acabados premium aseguran una experiencia de conducción cómoda y de alto nivel.

Los asientos deportivos, tapizados en cuero y alcántara, proporcionan un excelente soporte en curvas cerradas, mientras que las inserciones de aluminio y los detalles iluminados en el tablero añaden un toque de modernidad y exclusividad.

Volkswagen ha asegurado que el interior sea una combinación de tecnología de punta y confort, con pantallas digitales de alta resolución y una interfaz de usuario intuitiva.

Rendimiento eléctrico: potencia y eficiencia en su máxima expresión

Si bien el diseño es crucial para un vehículo deportivo, el rendimiento es igual de importante, y el ID.3 GTX Fire+Ice no decepciona.

Este modelo está equipado con el mismo tren motriz que el ID.3 GTX, lo que significa que bajo su carrocería se encuentra un motor eléctrico que genera 326 CV de potencia, permitiendo que este deportivo acelere de 0 a 100 km/h en solo 5.7 segundos.

Además, su batería de 79 kWh proporciona una autonomía impresionante de hasta 601 kilómetros, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para desplazamientos diarios como para viajes de largo recorrido.

La capacidad de carga rápida también es una característica destacada, permitiendo que el ID.3 recupere gran parte de su autonomía en tan solo unos minutos. Este nivel de rendimiento y eficiencia asegura que el ID.3 GTX Fire+Ice no solo sea un tributo al pasado, sino un líder en la movilidad del futuro.

Tecnología de vanguardia: innovación en cada detalle

El Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice no se queda atrás en cuanto a tecnología. Equipado con el sistema ID. Cockpit de Volkswagen, el vehículo ofrece una interfaz totalmente digital, lo que permite al conductor personalizar su experiencia de conducción.

La pantalla táctil central y el panel de instrumentos digital ofrecen acceso intuitivo a una serie de funciones, desde el control de la climatización hasta la navegación avanzada y el monitoreo del estado del vehículo.

También incluye sistemas de asistencia a la conducción de última generación, como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril y el sistema de frenado de emergencia autónomo, lo que garantiza que el vehículo sea tan seguro como emocionante de conducir.

Asimismo, el ID.3 GTX Fire+Ice está equipado con una serie de cámaras y sensores que proporcionan una visión de 360 grados, facilitando las maniobras en espacios reducidos y aumentando la seguridad en cada trayecto.

El Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice es mucho más que un vehículo eléctrico; es un puente entre el pasado y el futuro de la automoción. Al rendir homenaje a uno de los modelos más icónicos de la marca, Volkswagen ha logrado crear un coche que equilibra nostalgia y vanguardia de manera magistral.

Con su impresionante diseño, su potente motor eléctrico y una serie de características tecnológicas avanzadas, el ID.3 GTX Fire+Ice está destinado a atraer tanto a los entusiastas de la marca como a quienes buscan lo último en movilidad eléctrica.

Este modelo no solo celebra el legado del Golf Fire and Ice, sino que también ofrece una visión clara de lo que podemos esperar de Volkswagen en los próximos años: vehículos eléctricos que no solo son eficientes, sino también emocionantes y con un toque de historia.

Con el ID.3 GTX Fire+Ice, Volkswagen ha demostrado que la innovación y la tradición pueden coexistir de manera armoniosa, creando un deportivo que marca un nuevo estándar en el mercado de los coches eléctricos.