Yailin La Más Viral reacciona las críticas por su reconocimiento en New Jersey

Hace poco, Yailin La Más Viral recibió el reconocimiento Resolución Honoraria por parte de la ciudad de New Jersey. Aunque para la cantante la distinción fue un gran orgullo, para muchos no fue así y se lo hicieron saber.

Contenta, la cantante dominicana compartió el momento del reconocimiento en su cuenta de Instagram; sin embargo, la publicación se llenó rápidamente de críticas de usuarios que decías que no merecía la distinción.

Antes las críticas, Yailin no se quedó callada y se defendió de los comentarios negativos. En una entrevista con Despierta América, la dominicana aseguró que, contrario a lo que algunos creen, no paga para recibir premios o reconocimientos.

“Yo no pago para que me den las cosas, si la gente me quiere dar un reconocimiento a mí y ellos sienten que yo me lo merezco, pues ya, las palabras negativas a mí no me interesan”, dijo.

¿Por qué Yailin prefiere estar soltera?

Yailin La Más Viral prefiere estar soltera y así lo demuestra. Recientemente, se supo que la cantante dominicana y el rapero Tekashi 6ix9ine, a quien demandó por agresión, habían terminado su relación.

Esta semana, la cantante de 22 años compartió un video en su cuenta de TikTok en el que revela la razón por la que prefiere estar soltera: “Sola porque todos mienten”.

En el video, en el que se ve a Yailin hacer algunas muecas a la cámara, la cantante también indicó que ella no escapa de esa realidad: “Y o también (miento)”, agregó.

Hace poco, la dominicana demostró en sus redes sociales que no necesita de un hombre para disfrutar su vida y darse algunos lujos.

En septiembre, la cantante dominicana ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes en las que se la ve disfrutando de un lujoso viaje en un jet privado.

También compartió varios videos presumiendo un par de relojes con incrustaciones de diamantes.

Seguir leyendo: