Yailin La Más Viral demuestra que no necesita a un hombre para darse lujos

Tras su separación de Tekashi 6ix9ine, Yailin La Más Viral ha demostrado que no necesita un hombre para disfrutar su vida y darse algunos lujos.

En los últimos días, la cantante dominicana ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes en las que se la ve disfrutando de un lujoso viaje en un jet privado.

También compartió varios videos presumiendo un par de relojes con incrustaciones de diamantes.

Las publicaciones de Yailin ocurren días después de que reaccionara a la canción que recientemente le dedicó Tekashi 6ix9ine, en la que se refiere a cómo fue su relación con la dominicana y cómo se sintió luego de que terminó.

En una conversación con Alofoke Radio Show, la cantante dominicana dijo que no le importa mucho lo que digan de ella y cuando le preguntaron lo que pensaba sobre la canción de Tekashi 6ix9ine, Yailin aseguró que no tenía tiempo para pensar en eso.

“El brillo es uno, ¿me entiendes? Uno no está pa’ responder a la gente. La luz es uno”, dijo la cantante. “Háblame de cuarto (dinero), de facturar. A mí no me hables de darle explicación a nadie”, agregó.

Recientemente, Tekashi 6ix9ine aclaró en una entrevista con El Gordo y La Flaca que su relación con Yailin no terminó por la distancia, sino por “cosas de gente mayor”.

Asimismo, el rapero descartó cualquier posibilidad de reconciliación con la dominicana.

¿Cómo se supo que la relación de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine terminó?

A mediados de agosto, Yailin La Más Viral despertó rumores sobre su supuesta separación del rapero Tekashi 6ix9ine luego de que expresara en su Instagram que era una mujer soltera.

La cantante dominicana sorprendió al compartir un video en sus Historias de Instagram en el que anunció su soltería. “Una mujer libre, trabajadora y soltera”, escribió.

A los días, Tekashi compartió un video y algunas imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparece rodeado de mujeres con poca ropa, lo que insinúa que “está soltero”.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine comenzaron su relación poco después de que la cantante dominicana se separara e Anuel, con quien tuvo a su hija Cattleya.

