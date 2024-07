Anuel quiere tener una buena relación con las madres de sus hijas

Anuel AA quiere llevarse bien con las madres de sus hijas. El cantante puertorriqueño aseguró que desea que sus tres hijos puedan tener una relación más cercana.

En una conversación con el streamer español Ibai Llanos para aclarar lo que ocurrió en La Velada del Año 4, Anuel reflexionó sobre algunos aspectos de su vida que desea mejorar, entre ellos la relación que tiene con las madres de sus hijas Cattleya y Gianella.

“Estoy feliz, estoy tratando de hacer bien las cosas familiares, es lo último que me falta por hacer”, dijo el reguetonero durante la conversación con el streamer español.

“A pesar de que no la tenemos, buscar una manera de tener buena relación con todas las madres de mis hijas para poder tener esa relación familiar, que todos mis hijos compartan más frecuentemente y poder estar con todos ellos juntos, poder dividir el tiempo bien entre la música y la familia, eso es lo más que quisiera”, aseguró.

Anuel tiene tres hijos: Pablo, fruto de su relación con Astrid Cuevas; Cattleya, fruto de su relación con Yailin La más viral, y Gianella, fruto de una fugaz relación que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla.

Sobre lo que ocurrió durante su presentación en La Velada del Año 4, el reguetonero aseguró que las fallas de audio en la transmisión en vivo fueron producto de problemas técnicos porque su equipo no puso volar hasta Madrid.

“Imagínense en la situación de yo decirles producción ‘el Dj y las bailarinas no van poder llegar porque paso esto en el aeropuert’. Les digo eso y ellos empiezan a buscar una solución y eso retrasa el show”, explicó el cantante, quien indicó que prefirió no usar autotune porque no estaba con su equipo técnico y no todos saben utilizarlo bien.

En la conversación, Anuel también le pidió disculpas a Ibai por su reacción hacia él tras el show. El reguetonero lo había culpado de lo que ocurrido.

“Yo te escribí bien molesto, pero fue más de frustración. Yo soy un hombre, así mismo como te falté (el respeto) te pido perdón”, dijo el puertorriqueño.

¿Qué pasó en La Velada del Año?

Anuel fue duramente criticado por su actuación en La Velada del Año. En ese momento, usuarios en redes sociales criticaron al puertorriqueño por cantar sin autotune y por llegar tarde al evento de boxeo.

Tras la ola de comentarios, el cantante puertorriqueño reaccionó y culpó al el streamer español.

En un live en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño lanzó varios insultos y acusó a Ibai de sabotear su presentación, la última del evento. “El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto”, dijo.

Anuel aseguró que no dejaron que su equipo lo ayudara en su presentación. “No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz”, aseguró el cantante, quien indicó que la voz que se escuchó en el show no era la suya.

“Esa no es mi voz, ellos sabrán lo que hicieron en el sistema. Las voces y lo que salían en el televisor lo controlaban ellos, el rascab…. ese, él estaba haciendo chistes con mi nombre”, agregó.

