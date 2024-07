Anuel desata críticas al cantar sin autotune en el Santiago Bernabéu

Anuel AA generó una oleada de críticas tras su actuación sin autotune en ‘La Velada del Año’, evento organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Santiago Bernabéu.

El cantante puertorriqueño cerró el evento de boxeo, donde varios creadores de contenido competían, pero la atmósfera cambió al notar su falta de tono y desafinación.

Los usuarios también se quejaron porque Anuel llegó una hora tarde respecto al horario previsto. En esta cuarta edición del evento, participaron otros artistas como Young Miko, Bizarrap y Will Smith.

Además de esto, en redes sociales también criticaron que fuera el encargado de cerrar el evento, en lugar de elegir a otros artistas.

– Llega 1h y media tarde

– Se pone el autotune flow Alvin y las Ardillas

– Dice que está enfermo después de cascarse un gallo histórico

– "Todos conmigo todos conmigo" (nadie canta)



Anuel AA, director de orquesta pic.twitter.com/fLCNI4Gfb4 — sekrahzzZzZzZZZz🎀 (@Sekrillah) July 13, 2024

Por su parte, el streamer Samuel de Luque Batuecas, conocido como Vegetta777, argumentó que “Lo de Anuel? me parece una broma, Ni una disculpa con el público pppppprrrr me voy a dormir, paz! Soy Ibai y le digo que es un placer, que otro año que quiera comprometerse le pago. Pppprrr”.

Añadió que el artista cantó después de David Bisbal y entre los dos, se reconoce “claramente quién es el artista”.

¿Anuel abandonó el escenario?

Después de la presentación, Movistar Sport publicó que el cantante abandonó el show antes de lo previsto debido a los abucheos que recibió.

Solo logró cantar tres canciones e intentó animar al público con la frase “Real hasta la muerte”, pero el público no le correspondió.

🟣 Anuel abandona el escenario de #LaVelada4 entre abucheos tras terminar su show de manera abrupta: pic.twitter.com/FRryG44F26 — Movistar eSports (@MovistareSports) July 13, 2024

En los últimos meses, la popularidad de Anuel no está en sus niveles más altos. El artista se ha dedicado a hablar, de forma constante, acerca de Karol G y su novio, el también cantante Feid.

En una nueva declaración, se dirigió directamente al intérprete de ‘Luna’ y arremetió contra él por asegurar que la mejor canción de trap es ‘Diles’ de Bad Bunny, Ozuna y Farruko.

“Tu mujer me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último ‘slide’ del ‘post’ tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, escribió el puertorriqueño.

Dicho comentario generó malestar en el fandom de ambos artistas y en las redes sociales aseguraron que no deja ir a Karol G y se involucra en temas que no tienen nada que ver con él.

La respuesta de Anuel llega después de que afirmó que su relación con Bad Bunny está fracturada. En el programa Alofoke Radio Show contó: “Bad y yo tenemos muchas diferencias, pero, eso quedará entre él y yo. En este punto, nuestra relación está fracturada. No daré detalles, pero desde hace mucho tiempo ya no es la misma”.

De hecho, en el último disco del ‘Conejo Malo’, los fans señalaron que algunas canciones tienen claras indirectas en contra de Anuel AA.

Seguir leyendo: