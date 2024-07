Anuel acusó a Ibai de sabotear su presentación en La Velada del Año

El fin de semana, Anuel fue duramente criticado por su actuación en La Velada del Año, evento que organiza Ibai Llanos. Tras la ola de comentarios, el cantante puertorriqueño reaccionó y culpó al el streamer español.

Tras su presentación en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, usuarios en redes sociales por cantar sin autotune y por llegar tarde al evento de boxeo, en el que competían varios creadores de contenido como Agustin51, Shelao, Viruzz, entre otros.

En un live en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño lanzó varios insultos y acusó a Ibai de sabotear su presentación, la última del evento. “El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, que me sabotearon todo el concierto”, dijo.

Anuel aseguró que no dejaron que su equipo lo ayudara en su presentación. “No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz”, aseguró el cantante, quien indicó que la voz que se escuchó en el show no era la suya.

“Esa no es mi voz, ellos sabrán lo que hicieron en el sistema. Las voces y lo que salían en el televisor lo controlaban ellos, el rascab…. ese, él estaba haciendo chistes con mi nombre”, agregó.

El puertorriqueño también desmintió los comentarios que aseguraban que había llegado tarde al evento. “Dijeron que llegué dos horas tarde y no papi, tenía un concierto antes de eso y llegué cinco minutos tarde literal. Parece que se ofendieron”, indicó.

Este no ha sido la única polémica que ha protagonizado el cantante. La semana pasada, Anuel arremetió contra Feid en una publicación en redes sociales.

Anuel arremetió contra Feid

Recientemente, el reguetonero dejó un desconcertante mensaje en una publicación de Feid, actual novio de Karol G, en referencia a lo que él cree que siente la cantante.

Recientemente, el cantante puertorriqueño sorprendió al publicar un mensaje directamente dirigido para el Ferxxo en redes sociales por un video en el que el colombiano dice cuál considera que es su canción de trap favorita.

Casi al final del video, disponible en YouTube, Young Miko lee de una de las tarjetas la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor canción de trap?, a los que Feid respondió: “Diles” de Bad Bunny, Farruko y Ozuna”. La puertorriqueña también coincidió con él.

El puertorriqueño dejó un comentario con críticas y ataques dirigidos a Feid en el video publicado en las redes sociales de Complex magazine, en el que aparecen el cantante colombiano y Young Miko en una dinámica en la que leían tarjetas con preguntas.

“Tu mujer me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último ‘slide’ del ‘post’ tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, arremetió Anuel.

Seguir leyendo: