Anuel AA habló sobre sus diferencias con Bad Bunny: “Nuestra relación está fracturada”

Anuel AA está enemistado con varios exponentes del reguetón, entre ellos Bad Bunny. Recientemente, Emmanuel Gazmey Santiago habló de sus diferencias con el llamado “conejo mal”.

En una entrevista en Alofoke Radio Show, habló, sin dar muchos detalles, sobre la razón por la que le tira al intérprete de “Callaíta”. “(Por) cosas que han pasado acá, fuera de todo esto, de la música y las canciones”, dijo.

Aunque en el pasado los cantantes han colaborado en canciones como “Hasta que Dios diga” y “Yo soy así”, en la actualidad ambos se han dedicado ataques en canciones.

Al ser consultado si sabe cuando Bad Bunny se refiere a él en sus canciones, Anuel dijo que sí. “Él me ha tirado, y yo sé cuándo él me tira a mí. Lo hemos hablado muchas veces”, aseguró.

“Existen muchas cosas que han pasado en la vida real, pero tratamos de no exponer esas diferencias, definitivamente, ambos nos hemos tirado barras”, agregó.

Anuel aseguró que actualmente hay muchas diferencias entre él y Bad Bunny. “Bad y yo tenemos muchas diferencias, pero, eso quedará entre él y yo. En este punto, nuestra relación está fracturada. No daré detalles, pero desde hace mucho tiempo ya no es la misma”, afirmó.

Conflicto con Arcángel

Anuel también habló sobre su eterna pelea con Arcángel y respondió a sus recientes críticas hacia él. “Mucha mierda ya acumulada, es demasiado. Los vasos se desbordan”, aseguró.

El reguetonero aseguró que Arcángel cruzó los límites al mencionar su familia y hay consecuencias. “Él mencionó a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hija e hijos. Sé el hombre que soy y el que tú eres. Si vas a sacar una canción porque crees que le va a dar un empujón a tu carrera y mencionaste a mi familia entera, tú faltaste al respeto”, dijo.

“Eso no se va a acabar con dos canciones”, agregó en referencia a las tiraderas que ambos se han dedicado.

Aunque está cansado de los ataques, Anuel aseguró que no se quedará de brazos cruzados y seguirá defendiéndose. “Llevan años tirándome, debajo del agua, sin que nadie sepa. Se pasan conspirando en mi contra y hacen un sinnúmero de cosas: faltas de respeto intentos de joderme la carrera, intentos de tratar de detener la ola mía cuando empecé a crecer. Intentos de sabotear el trabajo que llevo con mi equipo. Llevan años en eso”, contó.

El reguetonero también aseguró que a todos a los que les ha “tirado” en canciones lo han atacado en algún momento de su carrera. “A muchos de los que les estoy tirando, si te fijas bien para atrás [me han agredido]. Si no sabes bien la historia puedes decir ‘este cabrón es bien hipócrita’; pero, en realidad, a todos los que les tiro, debajo del agua, me han faltado el respeto de una manera que no puedo seguir (aguantando). Me han tratado de sabotear en un sinnúmero de negocios bien grandes en la industria de la música”, dijo.

Anuel aseguró que no permitirá que le sigan faltando el respeto. “Fallas una vez y hasta dos, yo te perdono; pero tres, cuatro o cinco veces si te sigo perdonando es culpa mía”, indicó.

