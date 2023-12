Arcángel se sincera sobre Anuel AA en Univision: “No soy su amigo”

Arcángel y Anuel AA son dos de los grandes del Trap, sobre todo en Puerto Rico. Además, también son parte de los que comenzaron junto a los pioneros del género urbano abrir camino a los artistas en este tipo de música.

En un principio fueron grandes amigos. Sin embargo, tomaron rumbos diferentes y no es poco lo que se han dicho el uno del otro a través de las redes sociales. Innumerables veces hemos visto cómo Arcángel dice cosas de Anuel AA y viceversa.

Ahora, en una entrevista que ofreció Arcángel al canal de televisión en el show Primer Impacto de Univision, habló de manera directa sobre las diferencias que hay con el ex de Karol G y Yailin la más viral.

Primero comenzó diciendo que no tiene nada que ver entre los problemas que hay entre Anuel AA y su cuñado Fabián Eli. Recordemos que los mismos tienen una batalla legal por supuesta apropiación inadecuada de dinero.

Arcángel dejó claro que no tiene nada que ver en ese negocio y que, incluso su nombre, no aparece en la documentación entre Anuel AA y su cuñado Fabián Eli.

Pero advierte que, que si algo le pasa a su familia, es decir, hermana y sobrinas, pues sí intervendría. “El día que yo considere que mi sangre corre peligro, dejo la posibilidad abierta de que ahí, yo sí me tengo que meter”, dice de manera muy contundente Arcángel.

Arcángel no es amigo de Anuel AA

Tony Dandrades le preguntó directamente si es amigo de Anuel AA. “No”, respondió Arcángel de manera contundente. “Tampoco soy su enemigo. Tampoco le deseo mal porque eso no es mi superpoder. El especial mío no es el odio. El especial mío es el amor, la buena vibra. Yo me defiendo. El especial mío es ayudar a la gente. No me gusta la mala vibra”, agregó

Del pasado, como él ha dicho, ya no habla. También aseguró ser más cuidadoso con las comparaciones que hace de los artistas. Asegura que muchas de ellas han sido malinterpretadas.

¿Cómo ve Arcángel el futuro del género urbano?

Sobre las colaboraciones, los juegos con otros géneros y demás artistas de la industria, se considera versátil. “Yo soy un camaleón. Yo me adapto a todo. He sido parte de la evolución de las estrellas de generación en generación. La evolución significa cambio”.

Sin embargo, siempre debe bregar entre ser Arcángel y Austin Agustín Santos, como se llama realmente.

“Arcángel es -power- para Austin… Ambos sufren lo mismo. Cuando Austin no está de acuerdo, Arcángel lo tiene que hacer. Arcángel le encanta la serenidad que Austin tiene para tomar decisiones en esta nueva etapa. Arcángel se fue muy afectado de las malas decisiones de Austin fuera de la música. Al que toma las decisiones personales afecta mucho al que toma las decisiones profesionales”, terminó diciendo.

Claramente, el cantante puertorriqueño ha sido alcanzado por la fama en varias ocasiones. Sin embargo, hoy en día muestra una madurez profesional y personal producto de las zancadillas y también los grandes logros de su vida.

