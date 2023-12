Arcángel habla de la muerte de su hermano en Primer Impacto

Arcángel se ha caracterizado por ser uno de los cantantes de género urbano que dice casi todo de manera directa. Esto le ha traído algunas consecuencias. Aun así, se sentó a hablar con Tony Dandrades para Primer Impacto.

Por supuesto, una de las primeras para Arcángel fue en torno al álbum “Sr. Santos” en honor su hermano fallecido. Esto por la imprudencia de una conductora que había tomado y que lo chocó en Puerto Rico.

“Sr. Santos son muchos temas que yo grababa, que no tiene el potencial para hacer la radio. Pero esa era la música que a él le gustaba y la que me gusta mucho a mí también. Pero obvio, este es un negocio”, comienza explicando Arcángel.

“Él era enfermo con estos temas de la calle. Vamos a hacer un álbum de trap. Era una idea con él, vivo. A él le tocó partir y nos quedamos con el aire”, agregó apenas pudiendo pronunciar palabra.

Arcángel habla de Justin y cómo lo honra

“Yo no menciono la muerte. Para mí eso es algo que no existe”, dice el autor de “La Chamba” junto a Peso Pluma. Dice que trata de llevar su hermano con él todo el tiempo.

Arcángel, cantante de género urbano. Crédito: Mezcalent

“Yo no lo estoy viendo, pero yo lo estoy sintiendo todo el tiempo. Nosotros estamos haciendo todo lo que él hubiese hecho sin la posibilidad de fallar. Es algo mucho más grande que nuestra satisfacción personal”, dice el cantante de género urbano.

Esto habla del trabajo que hacía con el mismo. “Es algo de honor. Tenemos que llevarlo como si él estuviese aquí. De la misma manera. Lo cual lo hace muy difícil porque el propósito es que él estuviera”, sigue diciendo con gran sentimiento.

Ante la pregunta de Tony sobre si le faltó algo por decirle a su hermano, el intérprete de “ALV” seguró: “Me falto decirle que lo amaba… Aunque yo se lo decía todo el tiempo. Pero, la última vez que lo vi, no se lo dije”.

El impacto de la muerte de Arcángel en su familia

“Quedamos de vernos una semana después. Él iba a ver su juego que tanto quería ver. Fue la final. Vio a su equipo ganar. Se supone que se vendría 4 días después y se quedó por allá. Se fue para otro lado”, hablando de las últimas horas que supo de su hermano Justin.

Arcángel asegura que el grito de su mamá, al él darle la noticia, será parte de “soundtrack” de vida por siempre. Afirma que él ha aprendido a vivir con ese dolor, pero el ver a su mamá, lo hace quebrarse en tristeza.

Recordemos que, hasta el momento de cierre de esta nota, la responsable del accidente de Justin Santos aún está en libertad en Puerto Rico.

“Yo brego conmigo, pero con esa señora… Ella definitivamente no se merecía esto”, agrega. Aun así, Arcángel no cuestiona la vida y dice que mucho menos cuestionara Dios: “Ni siquiera le he preguntado por qué”.

Arcángel habló de Anuel AA

Entre Anuel AA y el cuñado de Arcángel, Fabian, ex mánager del intérprete de “Las Leyendas Nunca Mueren” han habido muchas diferencias, problemas legales y de manejo de dinero.

Anuel AA, cantante de género urbano. Crédito: Cindy Ord. | Getty Images

Pero el boricua no quiso dar su punto de vista. “Yo no tengo nada que opinar sobre esa situación. Yo lo que sí te digo, es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Fabián y soy tío de las hijas de Fabián. Es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Para buen entendedor, pocas palabras bastan”.

Recordemos que, en su momento, se dijo que Anuel AA llegó a amenazar a Fabián. Sin embargo, Arcángel no mencionó esto.

“Sobre la situación de ellos dos. Yo no soy parte de su negocio… Estaría totalmente de más, una opinión en algo que yo no tengo nada que ver”, agregó.

