Anuel sobre su conflicto con Arcángel: “Sé el hombre que soy y el que tú eres”

La pelea entre Anuel AA y Arcángel está lejos de terminar. Tras las recientes críticas por parte del cantante de “Me prefieres a mí”, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del reguetonero, reaccionó a los comentarios.

En una entrevista en Alofoke Radio Show, Anuel reveló la razón de la pasada tiradera de Arcángel y sus recientes comentarios sobre su hija. “Mucha mierda ya acumulada, es demasiado. Los vasos se desbordan”, aseguró.

El reguetonero aseguró que Arcángel cruzó los límites al mencionar su familia y hay consecuencias. “Él mencionó a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hija e hijos. Sé el hombre que soy y el que tú eres. Si vas a sacar una canción porque crees que le va a dar un empujón a tu carrera y mencionaste a mi familia entera, tú faltaste al respeto”, dijo.

“Eso no se va a acabar con dos canciones”, agregó en referencia a las tiraderas que ambos se han dedicado.

Aunque está cansado de los ataques, Anuel aseguró que no se quedará de brazos cruzados y seguirá defendiéndose. “Llevan años tirándome, debajo del agua, sin que nadie sepa. Se pasan conspirando en mi contra y hacen un sinnúmero de cosas: faltas de respeto intentos de joderme la carrera, intentos de tratar de detener la ola mía cuando empecé a crecer. Intentos de sabotear el trabajo que llevo con mi equipo. Llevan años en eso”, contó.

El reguetonero también aseguró que a todos a los que les ha “tirado” en canciones lo han atacado en algún momento de su carrera. “A muchos de los que les estoy tirando, si te fijas bien para atrás [me han agredido]. Si no sabes bien la historia puedes decir ‘este cabrón es bien hipócrita’; pero, en realidad, a todos los que les tiro, debajo del agua, me han faltado el respeto de una manera que no puedo seguir (aguantando). Me han tratado de sabotear en un sinnúmero de negocios bien grandes en la industria de la música”, dijo.

Anuel aseguró que no permitirá que le sigan faltando el respeto. “Fallas una vez y hasta dos, yo te perdono; pero tres, cuatro o cinco veces si te sigo perdonando es culpa mía”, indicó.

Arcángel arremetió contra Anuel

Recientemente, Arcángel dedicó varias críticas para Anuel luego de que este compartiera un video jugando con su hija Cattleya tras meses sin verla.

“Hay cosas que valen más que estar tirándole a la gente que te aplastaron legalmente. Como por ejemplo ¡conocer a tu hija!”, escribió Arcángel. “¿No la ves? ¡Qué te corre! ¡No sabe quién es su papá!”, añadió el cantante en referencia a que la pequeña vive junto a su madre Yailin y su pareja, Tekashi 6ix9ine.

“Al final se siente cabr$@ tener a uno de los más pegados tener a uno de los más pegados más pendiente de mi que de su propia hija (…) Despierta hijo, dedícale tiempo a lo que verdaderamente vale, que no soy yo. Mira esa nena, anda buscando a su papá y no lo ve”, siguió su crítica Arcángel.

En ese momento, Yailin compartió un mensaje sobre la ausencia de la paternidad en la crianza en sus Historias de Instagram, que podría interpretarse como una indirecta para Anuel.

“Un niño le preguntó a su papá: ‘Papá, ¿qué es un hombre?’. El padre respondió: ‘Un hombre es una persona que es responsable de cuidar, proteger y mantener a su familia y su casa, y siempre está al pendiente de todo’. El niño le dijo: ‘¿Sabes algo? Algún día querré ser un hombre como mi mamá’”, decía el mensaje que compartió Yailin.

