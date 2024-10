Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de octubre de 2024

Piscis

Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores. Tienes ideas creativas que no debes dejar pasar. Tienes bien claro que quien te quiera tendrá que hacer meritos y luchar por ti, no sueles ya enredarte con cualquier basura. Tu forma tan cruda de decir las cosas podría afectar a las personas que te rodean. Algunas veces no tienes compasión ni piedad y cuando te lo propones destruyes todo a tu paso. Descansa lo que tengas que descansar y levántate para mostrarle al mundo de lo que estás hecho. Cuidado con guardar rencores absurdos. Noticia inesperada te pondrá de buenas. No des por hecho nada y duda hasta de tu propia sombra pues podrías ser engañado o traicionado como ya fuiste en tu pasado. No te sigas culpando por errores que no son tuyos, deja que cada persona se haga garras con sus cosas, tu no estas ya para eso. Si ya tienes pioresnada ponle las cartas en la mesa y exígele lo que mereces, pero también dale lo que tu pides. Tienes al universo sobre ti estos días y podrás lograr cuanto te propongas. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales.

Acuario

Gente chismosa en cualquier esquina y si les haces caso los vas a engrandecer, así que pasa de lleno y no te detengas a arrojar piedras, no vale la pena perder el tiempo con quienes no entienden. Quien te quiera que se ponga las pilas y le jale bien y bonito en tenerte, ya no es momento de andar perdiendo el tiempo en situaciones tontas que no dejan nada de provecho. Sabes cuándo fingir bondad, cariño y amistad, pues es tu mejor arma para sacar lo que quieres, no tienes nada de eso, pues eres una persona de un carácter muy fuerte, la bipolaridad radica en ti. Has tenido en mente pensamientos muy tontos que tienen que ver con el pasado y el futuro, deja de pensar en eso que ni existe y centra tu atención en tu presente que es lo único que tienes seguro. Cuida mucho tu entorno, andas entre pura persona envidiosa que te envidian todo y esos e debe a que tú dices las cosas como son y sin pelos en la lengua. Deja que el mundo te sorprenda, te viene una canita al aire que te vas a echar con amistad o alguien del trabajo.

Capricornio

A pesar de ser una persona bondadosa y entregada existe un punto negro en ti que cuando sale al descubierto explota como una bomba llevándote entre las patas todo lo que esté a tu paso. Siempre pensando en los demás al punto de olvidarte de tus necesidades. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas que se refieren al corazón. Dales la importancia que merecen. En el trabajo vienen noticias favorables y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar pues te dejará muy buenas ganancias. Si tienes pareja, te podrían hacer de chivo los tamales, así que deja bien cenada a tu pareja y dale bien de comer para que no tenga motivos. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues cometerás una indiscreción y echarás de cabeza a persona que ha jugado chueco. Amor con amor se paga, si das esperas recibir lo mismo y uno una patada en tus partes nobles, que se te vaya quitando lo tonto o tonta y no des paso sin huarache.

Sagitario

Cuídate de rateros pues te podrían fregar una lana o algunas pertenencias, manda al chorizo amistades hipócritas que te dan una buena cara delante de ti y cuando te vas se la pasan ladrando de ti. Un proyecto te va a dejar muy buenas ganancias nomas pon mucha atención y pide asesoría. Aprende a exigir también, no metas las manos al fuego por nadie pues ellos no lo harán por ti, deja de ser una oveja o en lo largo de toda tu vida estarás condenado al sufrimiento. Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Deja que el mundo arriesgue sus problemas tu no estas para cargar con ellos, ten cuidado de que se te haga bolas el engrudo hací que dale al gym y a la zumba y métele a la dieta y verás buenos resultados en muy poco tiempo. En perr@ de cadena te andarás manejando, sin duda alguna es difícil que te vuelvan a dañar y jugar el dedo en el hocico, traes mucha maldad en ti y eso se debe al trato que la vida te ha dado.

Escorpión

No dejes que la monotonía friegue tu relación en caso de tener una, algunas veces eres muy celoso y demasiado desconfiado. Amiga te buscará para pedirte un consejo, sino sabes que decirle es mejor quedarte callado. Eres muy apasionado o apasionada y entregas todo sin medida sin embargo tienes un corazón tan grande y cuando ayudas lo haces de corazón. El perdón lo conoces poco y el olvido no sabes lo que significa eso perra. Vienen cambios muy bruscos pues entras en un ciclo en que tu vida dará un giro de 190 grados. Sueles atraer muchas envidias, sabes bien que tienes muchos enemigos que vives de ellos y cobras muy caro, no permites errores ni traiciones y quien te la hace te la paga con intereses. Ya no temas a lo que viene y enfréntalo pues ahí está la clave para tu felicidad. Aprende a ver de hoy en adelante por ti y hacer las cosas para ti pues la gente es muy malagradecida y no porque des recibirás. Es momento de que inviertas en tu salud, ya sabes que estás mal y nada más te has estado haciendo wey. De una vez atiéndete sin pensar en el dinero. ¡Tu salud es lo más importante!

Libra

La suerte está de tu parte, date una vuelta a jugar aunque sea a la chalupa, hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito, el cual deberás usar con inteligencia. Si esa persona con la que estas o sales no cumple con tus necesidades next. Deja de comportarte como una chamaca y comienza a ver las cosas en crudo, nadie viene a serte feliz, la felicidad está en ti. Tan sumiso o sumisa, tan ingenuo o ingenua a la vez. Tu corazón se lastima no por la culpa de quienes te rodean sino por tu absurda manía de creer en que las personas cambiarán. Un viaje se aproxima y posibilidades de reencuentro con una amistad. No te enganches con el pasado, recuerda que lo hecho, está hecho, aprende a ver la vida de otra manera pues tu negatividad lejos de ayudarte podría hacerte caer en una situación muy complicada. Algo que es de reconocerse es tu capacidad para juntar dinero, es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero, el problema es cuando emocionalmente estás pal perro porque te da por gastar y te vale tomar todo el dinero que tenías ahorrado.

Virgo

Ten cuidado con vicios, porque te puede estar llamando alguno y puedes tomar un camino del cual después te vas a arrepentir. En cuanto al trabajo las cosas van viento en popa solo no dejes ir las oportunidades que se irán presentando. Agradece cada día como si fuera el último y vívelo intensamente. Una oportunidad muy buena de viaje llegará. Tu carácter podría hacerte perder lo que amas, deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, vive el momento, disfruta la vida, se feliz. No caigas en las mismas cuestiones de antes ni permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, a veces necesitas tanto un apoyo aunque no sea físicamente, pero si a la distancia que sueles caer en palabrerías de personas que solo te ilusionan y al final son cobardes pues no se arriesgan por ti. Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas con esos pensamientos y tristezas, por pensar en problemas que no son tuyos. Enfócate en darle solución a lo tuyo. ¿Si no estás bien tú, como pretendes ayudar a los demás?

Leo

¡Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, valórate! También si te están invitando a un nuevo negocio atrévete a invertir en él pero bajo tus condiciones. A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida en que logres avanzar y lograr tus metas y objetivos. Deja de cobrar venganza por tus manos y deja que la vida se encargue de eso. Recuerda que oportunidades para ser feliz pocas, 2 amores marcarán tu vida. El peor de todos, después te quejas de por qué te va tan mal, ponte analizar tu pasado y encontrarás las respuestas. No culpes a gente que nada tiene que ver en tus errores, solo tú eres responsable. Posibilidades de encamarte con ex, si es la única manera en que lo puedes tener adelante, sin embargo, recuerda que quien se vuelve enamorar pierde. Vienen días muy difíciles en los cuales te será complicado salir de casa, toma el toro por los cuernos, vida solo una, sal y disfruta. Una mentira de amistad te dolerá en el alma. Es necesario que consideres el rehacer tu vida amorosa en caso de tener años solter@, dile adiós a tu pasado, date el permiso para abrir tu mente y darle rienda suelta al amor.

Cancer

Cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía. La cabeza te ha dolido porque piensas de manera muy negativa y no te aplicas en la resolución de problemas. Cuídate de una traición por parte de un familiar. Mucha atención a tus sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales están por pasar, aprende a interpretarlos correctamente. Días de muchos cambios, te enteras del rompimiento de compromiso de una amistad. Déjate de tonterías que ya no estás para perder el tiempo, no te dejes manipular por amistades que solo buscan afectar tu entorno metiéndote en chismes de los cuales no tienes voz ni voto. Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube. Regálate una salida para despejar la mente o una ida a jugar en el a la lotería o al café con las amistades hablar de otras amistades ya ves que se les da mucho la criticadera. En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas.

Geminis

Bájales a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas de marca y después te andas tronando los dedos, necesitas cerrar el año al cien entonces comienza hacer una caja de ahorro que necesitarás para diciembre. Haz una evaluación a tu presupuesto porque podrías terminar bien endeudado. Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. Has aprendido de las decepciones y te da flojera el cortejo y todo lo que conlleva el conocer a una nueva persona. Has pasado una etapa en la cual ya no crees en las personas y buscas ya algo seguro, te has dado cuenta que el amor no es para siempre y que todo tiene un ciclo. Ya el amor no es tu ilusión, sino tu familia y tu salud. Si una vez fuiste traicionado o traicionada aprendiste de esa decepción, no te claves más en ese asunto y dale vuelta a la hoja. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. Si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el golpe.

Tauro

De momento hay que ajusta tus gastos a tu pobreza. Recuerda que si quieres acceder a lo mejorcito en cuestión de amores tú debes de estar en las mismas condiciones, no descuides tu físico e inviértele, que unos arreglitos nunca estarán de más. La vida te va a llenar de nuevos amores y nuevas oportunidades, pero necesitarás poner de tu cuenta sino no va a poder darse nada. No te cuesta trabajo decir las cosas como son y te vale lo que pase u ocasiones. Recibirás noticias de ex pareja y lo mandarás bien lejos. Te esperan problemas con amistades debido a tu lengua suelta. No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán fregándote la existencia. No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te afecten tu presente. Tus miedos por fin terminan, las situaciones que te tenían comiéndote los codos en cuestión del trabajo por fin tienen solución. La paz que sientes disfrútala, hazla consiente. Por fin tienes la sensación de que tu relación está estable en caso de tener una obviamente. Domingo de recibir noticias y momentos de alegría con tu pareja.

Aries

Cuando te enojas te conviertes en el ser más despiadado expulsado del 5to infierno, aprende a controlar tu carácter o terminarás lastimando a quien no lo merece, vienen días de muchos cambios en los cuales comenzarás a desechar a personas de tu vida. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por cuestiones del pasadas. Deja de cobrar venganza y mejor mándales bendiciones eso les va doler más además que será lo que recibirás de regreso. Tu buen corazón nunca se equivoca, pero te encanta hacerte la mosca muerta pues sabes que de esa manera logras conseguir lo que te propongas, cuida tus actuaciones pues tu papel se podría caer en cualquier momento. Ponte las pilas y se más perra y no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Tu buen corazón es la clave perfecta para acercar a las personas a ti, no te des tanto el taco que a las personas ya no les gusta rogar y en cualquier momento te mandarán a la tiznada. Aléjate de las personas con problemas en su vida porque nada más contaminan la tuya. Negocios que tengan que ver con el tema internacional se verán favorecidos.