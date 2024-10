Qué signos del zodiaco pueden dejarte plantado en una cita

Si vas a salir de cita con un Tauro, Géminis, Libra o Capricornio debes saber una cosa: son los signos que no se tocan el corazón para dejarte plantada o plantado.

Existen muchos motivos por los que no acuden a su encuentro; pero según la astrología, estos signos no asisten porque deciden no hacerlo.

¿Qué motivos tienen para ser tan crueles?

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los Tauro son conocidos por su terquedad y su aversión a salirse de su zona de confort.

Esto significa que, si sienten que una cita podría incomodarlos o hacerlos salir de su rutina habitual, podrían optar por cancelarla sin previo aviso.

Si en una conversación previa a la cita perciben que sus creencias o valores podrían ser desafiados, su instinto será evitar el encuentro por completo.

Los Tauro tienden a tomar decisiones firmes y una vez que deciden que no quieren asistir a una cita, difícilmente cambian de opinión, y tampoco sienten la necesidad de dar explicaciones.

Consejo: si tienes una cita con un Tauro, es importante hacerles sentir que la salida no será demasiado fuera de lo común o amenazante para su estilo de vida.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los Géminis son famosos por su dualidad y su tendencia a cambiar de opinión rápidamente.

Un día pueden estar emocionados por una cita y al siguiente, perder por completo el interés.

Esta impulsividad e imprevisibilidad hace que sea fácil para ellos dejar a alguien plantado, ya que si en ese momento surge algo más interesante o simplemente sienten que la emoción se ha desvanecido, no dudarán en seguir su impulso sin pensarlo dos veces.

En su mundo acelerado, ignorar una cita puede parecerles una decisión más en su rutina diaria.

Consejo: si sales con un Géminis, mantén la conversación ligera y divertida, y trata de no hacer planes con demasiada anticipación.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los Libra, regidos por Venus, son perfeccionistas en lo que se refiere a la estética y las vibraciones sociales.

Tienen estándares altos en cuanto a cómo debería ser una cita ideal.

Si sienten que algo no está alineado con sus expectativas, en lugar de afrontar el conflicto y expresar su descontento, podrían simplemente desaparecer sin dar explicaciones.

Además, los Libra son conocidos por su indecisión, lo que a menudo les impide tomar una decisión firme sobre si asistir a la cita o no, hasta el último momento.

En lugar de enfrentarse a una situación que consideran imperfecta, optan por evitarla por completo.

Consejo: para evitar que un Libra te deje plantado, trata de ser claro con tus planes y asegúrate de que se sientan cómodos y atraídos por la idea de la cita desde el principio.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los Capricornio son los más cautelosos del zodiaco, y su enfoque práctico hacia las citas puede hacer que, si no ven potencial a largo plazo, simplemente cancelen el encuentro sin previo aviso.

Tienden a tomarse su tiempo para tomar decisiones, por lo que, si sientes que al principio un Capricornio no está respondiendo, es posible que aún esté evaluando si la cita es lo suficientemente significativa para ellos.

Si finalmente deciden que no lo es, pueden cortar la comunicación sin pensarlo dos veces, ya que no ven el hecho de ignorar a alguien como algo negativo, sino como una acción práctica.

Consejo: si tienes una cita con un Capricornio, sé paciente. A veces necesitan más tiempo para evaluar si una relación tiene futuro antes de comprometerse.

