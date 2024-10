3 Trucos para evitar que puedan hackear tu teléfono utilizando la función de Bluetooth

El Bluetooth es una tecnología ampliamente utilizada, pero también representa un punto vulnerable en la seguridad de nuestros dispositivos. A continuación, te comparto tres trucos efectivos para protegerte de posibles ataques y mantener la seguridad de tu información.

1. Mantén el Bluetooth desactivado cuando no lo uses

Por más obvio que parezca, uno de los errores más comunes es dejar el Bluetooth activado de manera indefinida. Esto facilita que un atacante se acerque e intente comprometer tu dispositivo, ya que el Bluetooth funciona en segundo plano incluso cuando no estás activamente usando un accesorio. Al activar la función solo cuando la necesitas, cierras una puerta que los hackers podrían aprovechar para lanzar ataques man-in-the-middle o interceptar datos personales mediante técnicas como el Bluesnarfing.

Este tipo de ataques se basan en la cercanía física. Los ciberdelincuentes necesitan estar lo suficientemente cerca de tu dispositivo para aprovecharse de su señal Bluetooth. Por lo tanto, si no lo necesitas, lo más prudente es desactivar esta función para eliminar ese riesgo.

2. Rechaza cualquier solicitud de conexión sospechosa

Los hackers intentan acceder a tu dispositivo a través de conexiones no autorizadas, enviando solicitudes de vinculación que, si aceptas, les permiten acceder a tus datos. Esto es un riesgo especialmente alto en lugares públicos donde muchos dispositivos Bluetooth están activos al mismo tiempo.

Si recibes una solicitud de conexión de un dispositivo desconocido, nunca la aceptes, incluso si te parece inofensiva. A veces, los atacantes intentan usar nombres de dispositivos comunes o similares a los tuyos para que bajes la guardia. Por ejemplo, si ves una solicitud de un dispositivo que dice ser unos “auriculares”, aunque no sea tuyo, podrías aceptarla por error. Es vital que verifiques cuidadosamente cada conexión antes de aprobarla.

Además, si estás conectando un nuevo dispositivo, hazlo en un entorno seguro, preferentemente en casa o en tu oficina, y nunca en espacios públicos donde podría haber alguien intentando interceptar esa conexión.

3. Mantén siempre tus dispositivos actualizados

Tanto los móviles como los accesorios Bluetooth reciben actualizaciones periódicas que corrigen vulnerabilidades de seguridad. Los atacantes suelen aprovechar los puntos débiles en versiones de software desactualizadas para infiltrarse en tus dispositivos.

Las actualizaciones no solo mejoran la funcionalidad de los accesorios, sino que incluyen parches de seguridad críticos que protegen tu información. Por lo tanto, es fundamental estar atento a las actualizaciones del sistema operativo de tu móvil, así como a las de los dispositivos Bluetooth que utilices, como auriculares o relojes inteligentes. Estas actualizaciones suelen gestionarse a través de apps oficiales del fabricante, por lo que es buena idea habilitar las actualizaciones automáticas para minimizar los riesgos.

Proteger tu teléfono y otros dispositivos frente a ataques por Bluetooth no es complicado, pero requiere de atención y buenas prácticas. Desactivar el Bluetooth cuando no lo usas, rechazar conexiones no identificadas y mantener los dispositivos actualizados son pasos sencillos pero efectivos para garantizar tu seguridad digital.

