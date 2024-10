Cuáles son las implicaciones del Proyecto 2025 para los inmigrantes

Defensores de los inmigrantes advirtieron que el Proyecto 2025 tiene como objetivo, de ganar Trump la presidencia de Estados Unidos, ejercer mano dura contra los inmigrantes, privatizar MediCare , negar el derecho al aborto y atacar los avances de la comunidad LGBTQ+.

Durante la videoconferencia: Los peligros del Proyecto 2025: ¿Quién está en riesgo?, organizada por Ethnic Media Services, líderes políticos y defensores explicaron adviertieron que erosionaría el estado de derecho, debilitaría la separación de poderes, desdibujaría las líneas entre la iglesia y el estado y amenazaría las libertades civiles.

Fue en 2022 cuando la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservadores lanzó el Proyecto 2025.

Preocupación extrema

Manju P. Kulkarni, directora ejecutiva de AAPI Equity Alliance, dijo que el Projecto 2025 es un documento tan extremo e impopular, que la mayoría de los estadounidenses han dicho que están muy preocupados.

“Este documento usa cualquier oportunidad para demonizar a las comunidades inmigrantes usando frases como que los ‘ilegales se han infiltrado y están cometiendo crímenes”.

Dijo que todo esto sirve para avivar las llamas del racismo, y recién lo vieron en Springfield, Ohio donde se hicieron señalamientos falsos sobre los inmigrantes asiáticos, diciendo que se robaban las mascotas para comérselas.

“El proyecto 2025 planea una deportación masiva como nunca antes. Daría amplia autoridad a los agentes de migración para hacer blanco, arrestar, detener y deportar inmigrante s”.

Dijo que los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) podrían reclamar el derecho a entrar a los hogares, escuelas, negocios y hasta iglesias para buscar a los inmigrantes sin una orden de un juez, y arrestar a la gente que ellos sospechen son indocumentados, simplemente por el color de la piel.

“Esto impacta a millones de familias con estatus mixto, familias con padres indocumentados y niños que son ciudadanos estadounidenses”.

Añadió que eliminaría la inmigración basada en la familia, la cual ha sido una herramienta clave para que miles de familias se reunifiquen en Estados Unidos.

Observó que hay un plan para implementar el Proyecto 2025 tan pronto como sea posible.

“Entiendo que el expresidente Trump ha tratado de distanciarse, pero al mismo tiempo, ha votado algunas partes y ha dicho que separará a las madres de sus hijos”.

Poca información entre los latinos

Sulma Arias, directora ejecutiva del People’s Action Institute and People’s Action, dijo que entre la comunidad latina, hay poca educación y conversación sobre el Proyecto 2025.

“Es una colección de ideas que han sido parte de una agenda que ha estado por mucho tiempo, y que proviene de la coalición de corporaciones detrás de la Heritage Foundation, que buscan cómo beneficiarse si es implementada”.

Dijo que las comunidades no merecen pasar por redadas masivas y vivir con miedo.

Pero la preocupación frente al Proyecto 2025, advirtió que no es solo por el tema de migración sino porque tendrá un impacto en otras áreas ya que eliminará los préstamos para desastres a los pequeños negocios.

“Va a privatizar el Servicio Nacional del Tiempo, y hay un esfuerzo por privatizar los servicios públicos con compañías que lucran con las tarifas”.

Precisó que lo que el Proyecto 2025 quiere, es darle más poder a las corporaciones que especulan con los precios en algunas comunidades.

“Si se implementa, incrementará los costos básicos por el cuidado de salud lo que puede significar vida o muerte para las comunidades de color, en especial para los latinos”.

Agregó que quieren privatizar Medicare para que sea manejada por corporaciones como United Health, lo que significa que ellos decidirían quien obtiene el cuidado.

“Esto es especialmente importante para las latinas, ya que una de cada cuatro latinas entre los 18 y 64 años están cubiertas por Medicare; y solo imaginense que sea privatizado por una corporación como United Health”.

Derechos reproductivos en riesgo

Yvonne Gutiérrez, directora de estrategia de Reproductive Freedom for All, dijo que el Proyecto 2025 afectará directamente la libertad reproductiva, incluyendo el aborto, los medicamentos y la atención de emergencia, así como el cuidado para la contracepción y la fertilización in vitro.

“Al mismo tiempo usa la ideología extrema de que la vida comienza en la concepción, y propaga desinformación que promueve estereotipos dañinos y desfasados en los que las libertades de las mujeres son reprimidas”.

Afirmó que si se permite que entre en vigor, devastará la libertad reproductiva, y prohibirá el aborto en todos los 50 estados con o sin el apoyo del Congreso y las cortes.

“La Administración de Alimentos y Medicamentos tendría la aprobación para lanzar investigaciones criminales y procesar a quienes suministren medicamentos para el aborto, y socavará el acceso”.

El impacto en la comunidad LGBTQ+

Tony Hoang, director ejecutivo de Equality California, dijo que cuatro años de la administración Trump-Vance serían un golpe demoledor para las organizaciones de derechos civiles LGBTQ+, y las que velan por el acceso a la salud, los derechos de los votantes y las protecciones del medio ambiente.

“Casi 140 miembros de la Administración Trump han ayudado a crear el Proyecto 2025; se trata de gente que ha hecho carrera atacando a la comunidad LGBTQ+, y la Heritage Foundation específicamente ha peleado contra nuestra equidad mientras lanzan campañas multimillonarias atacando la equidad en el matrimonio, las terapias de conversión, el servicio militar, los planes de estudio LGBTQ+ y la inclusión en los Boy Scouts de las jóvenes trans”.

DIjo que lo primero que quieren atacar es a la gente transgénero.