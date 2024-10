Jack Flaherty revela si pelotazo a Fernando Tatis fue a propósito en Juego 2

Jack Flaherty golpeó con un pelotazo a Fernando Tatis Jr. en el sexto inning del Juego 2 entre Dodgers y Padres.

Tras el pelotazo, Flaherty y Manny Machado intercambiaron varias palabras e incluso puso tensa a la fanaticada de los Dodgers que luego lanzó varias cosas al terreno de juego.

Tras la derrota, Flaherty respondió a los medios sobre el pelotazo y reveló si había sido a propósito o no.

“Mira, fallé en la primera entrada y tiré la pelota por el medio. No iba a fallar otra vez por encima del plato”, dijo. “No tengo ninguna razón para golpear a un tipo ahí para comenzar la sexta”.

Fernando Tatis Jr. conectó un soberbio cuadrangular ante Tatis Jr. en el primer inning que comenzó la ofensiva de San Diego en el Juego 2.

“Yo estaba intentando hacer efecto, pero él no se apartó y lo golpeó. No estaba tratando de golpearlo para intentar abrir una entrada ni nada por el estilo. Eso no tiene ningún sentido. No se le acercó a la cabeza, nada. Solo estaba tratando de empujar a un tipo fuera del plato, pero él no se apartó”.

“Me sentí entusiasmado después de sacar a Manny”, dijo Flaherty. “Es un momento importante en los playoffs. Eso es lo que pasa”.

Fernando Tatis Jr. comenta que el pelotazo lo incentivó más

Fernando Tatis Jr. vivió una gran noche con dos cuadrangulares, un doble y tres carreras impulsadas. Para él, el pelotazo le dio más energía.

“Fue un lanzamiento de dos costuras”, dijo Tatis sobre el lanzamiento de Flaherty que lo golpeó. “El juego está en juego. Sé que mis muchachos me respaldan todo el tiempo, y todos lo vieron esta noche.

“Hay demasiadas cosas importantes en una serie como para lanzarles a los muchachos. Eso es lo que entiendo. Eso es lo que me dice mi coeficiente intelectual del béisbol. Cuando me golpeó, simplemente me dio más energía. Mis muchachos me dieron más energía”.

