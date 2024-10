Kamala Harris responde a críticas republicanas por no tener hijos biológicos

La vicepresidenta Kamala Harris calificó los comentarios del senador JD Vance sobre las “mujeres-gato sin hijos” como “malvados y mezquinos“, y dijo que los comentarios recientes de la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, sobre que Harris no tiene hijos biológicos revelan que Sanders no entiende “a muchas mujeres de aquí”.

Durante un foro abierto que moderó para Trump en Flint, Michigan, en septiembre pasado, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, habló sobre que sus hijos la mantenían humilde y agregó: “Desafortunadamente, Kamala Harris no tiene nada que la mantenga humilde”, dijo Sanders.

Bajo este entorno, Harris abordó dicho discurso impulsado por Vance sobre si las mujeres tienen hijos biológicos en el popular podcast “Call Her Daddy” con la presentadora Alexandra Cooper, que se publicó el domingo.

Cooper le preguntó a Harris qué opinaba sobre los comentarios de Vance sobre las “mujeres de los gatos sin hijos”, comentarios que el candidato republicano a vicepresidente ha tratado de explicar, pero de los que no se ha retractado.

En 2021, Vance dijo que el país estaba siendo dirigido por “un grupo de mujeres de los gatos sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable”.

Desde entonces, Vance ha sugerido que los políticos sin hijos biológicos no tienen ningún interés en el futuro de la nación.

“Creo que es una actitud cruel y mezquina”, dijo Harris, que tiene dos hijastros ya mayores. “Y creo que la mayoría de los estadounidenses quieren líderes que comprendan que la medida de su fuerza no se basa en a quién derrotan. La verdadera medida de la fuerza de un líder se basa en a quién levanta”.

Sobre los comentarios de Sanders, Harris también dijo: “No creo que ella entienda que hay muchas mujeres aquí que, en primer lugar, no aspiran a ser humildes”.

“En segundo lugar, hay muchas mujeres aquí que tienen mucho amor en su vida, familia en su vida e hijos en su vida. Y creo que es muy importante que las mujeres se ayuden mutuamente”.

“Soy hija de padres divorciados”, continuó Harris. “Y cuando comencé a salir con Doug, mi esposo, fui muy considerada y sensible para asegurarme de que hasta que supiera que nuestra relación iba a ser algo real, no quería entablar una relación con los niños y luego alejarme de esa relación. Simplemente, mi propia experiencia me dice que, ya sabes, los niños forman vínculos y realmente quieres ser reflexiva al respecto. Así que esperé a conocer a los niños. Y son mis hijos. Y amo a esos niños con locura”, sentenció.

