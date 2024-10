Ruanda inicia ensayos de vacuna contra virus de Marburgo

Ruanda ha dado un paso decisivo en la lucha contra el letal virus de Marburgo, al anunciar el inicio de ensayos de vacunas para frenar su propagación. Este virus, similar al ébola, ya ha causado la muerte de al menos 12 personas en el país, con la mayoría de las víctimas pertenecientes al personal de salud.

El brote actual es el primero que se detecta en esta nación de África Oriental, y las autoridades han respondido rápidamente, adoptando una estrategia integral para contener la crisis sanitaria.

El gobierno ruandés ha recibido 700 dosis de una vacuna desarrollada por el Instituto de Vacunas Sabin, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, que tiene como objetivo mitigar los efectos devastadores del virus. Según Sabin Nsanzimana, ministro de Salud de Ruanda, la prioridad será inmunizar a los grupos con mayor riesgo, especialmente a los trabajadores médicos y aquellas personas que han tenido contacto directo con pacientes infectados por el virus de Marburgo. Este enfoque inicial busca proteger a aquellos en la primera línea de batalla contra la enfermedad, cuya tasa de letalidad es alta, matando en promedio a la mitad de los infectados, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus de Marburgo es altamente contagioso y se caracteriza por síntomas similares al ébola, que incluyen fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos y, en muchos casos, muerte por hemorragias severas. Al menos 46 casos de esta enfermedad han sido confirmados en Ruanda, y se desconoce aún cómo llegó el virus al país, lo que aumenta la preocupación sobre su posible expansión.

Aunque el gobierno ha implementado medidas rigurosas para controlar la situación, las autoridades sanitarias están trabajando para descubrir el origen del brote y detener su propagación a tiempo.

A pesar del temor generado por el virus, Nsanzimana ha instado a la calma, afirmando que la vacuna ha sido probada previamente en otros países africanos, como Kenia y Uganda, donde no se reportaron complicaciones graves durante los ensayos. No obstante, la vacuna de Marburgo solo ha sido probada en adultos mayores de 18 años, y por el momento no se prevé realizar ensayos en menores de edad, lo que deja a los niños fuera de los primeros esfuerzos de inmunización.

El gobierno de Ruanda no descarta la posibilidad de adquirir más dosis de la vacuna, y se prevé que las medidas de prevención se intensifiquen en las próximas semanas. Entre las acciones que ya están en marcha se encuentran la restricción del tamaño de los funerales de las víctimas del virus, una medida destinada a frenar la transmisión entre los asistentes.

Además, se implementarán controles más estrictos en los puntos de acceso al país, incluyendo restricciones de viaje, toma de temperatura, cuestionarios para los pasajeros y estaciones de desinfección de manos en los principales puntos de partida.

El virus de Marburgo, transmitido a los humanos a través de los murciélagos frugívoros, se propaga de una persona a otra mediante el contacto con fluidos corporales infectados, lo que lo convierte en un desafío epidemiológico para las naciones afectadas.

Los brotes de este virus, aunque relativamente infrecuentes, han demostrado ser altamente mortales. En Tanzania, un brote reciente en 2023 encendió las alarmas de la región, mientras que Uganda sufrió la pérdida de tres personas a causa del virus en 2017. Esta trayectoria subraya la necesidad urgente de una vacuna eficaz y de esfuerzos coordinados para evitar que el brote en Ruanda se convierta en una tragedia regional.

