Andrés Iniesta se despide entre lágrimas y emoción del fútbol y el Barcelona

Como se dio a conocer en días pasados, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección nacional de España, Andrés Iniesta, se retira del mundo del fútbol profesional. El centrocampista ha dicho adiós dejando atrás una carrera simplemente única e impecable desde todo punto de vista. El oriundo de Fuentealbilla realizó un acto de despedida en Barcelona, rodeado de casi todos los jugadores y entrenadores que estuvieron a su lado a lo largo de su carrera.

En dicho acto, Iniesta no pudo contener las lágrimas y se le pudo ver bastante emocionado al principio del mismo.

La emoción de Andrés Iniesta en su despedida

El ex jugador se mostró bastante complacido y agradecido por todo lo que vivió en su carrera profesional: “No pensé que llegaría este día, nunca lo imaginé. Son lágrimas de emoción, de orgullo por todo lo vivido, no de tristeza. Me siento muy feliz por haber conseguido todo lo máximo como futbolista.

Iniesta, quien vivió una etapa profesional como jugador en Japón, fue capaz de describir su carrera de la siguiente manera: “Este camino es como un cuento. He vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel profesional“, expresó.

Iniesta no olvida en lo absoluto sus raíces, y tuvo palabras para el Albacete, sitio en donde Andrés creció y tuvo sus primeros pasos como jugador. “Es donde está mis raíces y siempre está en mi corazón. Siempre digo que tengo dos equipos. El Albacete y el Barcelona”, admitió.

La Masía y su importancia

Otro de los puntos de su inicio fue La Masía, relatando además cómo fue su experiencia en la misma y todo lo que vivió: “La Masía me cambió para siempre, el mejor lugar donde podía estar para potenciar los valores que tenía que tener en la vida. Agradecer a los profesores, compañeros… un lugar que marcó mi vida. Venir al Barça fue un sueño y me focalicé para no desviarme. Llegué al mejor lugar posible”, desveló.

“Este fue un primer paso. La familia ha sido siempre mi motor y fortaleza, donde siempre me he apoyado. Tengo la suerte de contar aquí con muchas generaciones de esa gran familia. Mi hermana, mis padres lo han sido todo para mí, por todo lo que me han dado y transmitido. Hoy tengo mi gran familia, con Ana y nuestros seis peques”.

“Mención especial para mi padre, que ha sido mi inspiración. Siempre hemos tenido una conexión especial. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho se lo debo a él. Muchísimas gracias por los consejos, los silencios…”, explicó un Andrés Iniesta emocionado.

