Andrés Iniesta, leyenda del FC Barcelona y España, se retira oficialmente

La leyenda viviente del Fútbol Club Barcelona y del balompié español, Andrés Iniesta, el jugador que anotó el gol más importante en la historia del fútbol español, ha tomado la decisión de poner punto y final a su carrera profesional. El centrocampista manchego a sus 40 años de edad decide colgar sus botines, luego de haber tenido una de las carreras más exitosas del fútbol, con un acto que, de acuerdo con información que reveló el sitio Relevo, tendrá lugar el próximo 8 de octubre, como el dorsal que siempre llevó en su espalda.

El hombre que anotó el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica que valió la primera para España (única hasta ahora), se encontraba en Dubái con su familia, entrenando y manteniéndose en forma para intentar seguir con su carrera como jugador activo, al menos un año más. Pero a pesar de ello, finalmente decidió optar por el retiro, en una carrera donde lo único que le faltó ganar fue el Balón de Oro.

“Siento que me gustaría seguir jugando al fútbol, hasta que sienta que ese momento de parar me haya llegado, intentaré jugar. También me gustaría sacarme el título de entrenador y ver qué depara el futuro”.

El Barcelona, el equipo donde se convirtió en referente

Andrés Iniesta siempre fue un niño prodigio, muy especial, que llamó la atención por primera vez en el Torneo de Brunete, y luego de ello cambió la camiseta del Albacete por la del Fútbol Club Barcelona, aún siendo un pequeño, y fue el cambio perfecto para su vida, ya que, en la entidad catalana, se convirtió en un ídolo, un héroe y una de las más grandes leyendas del equipo culé.

A pesar de que en sus inicios tuvo que superar las dudas que despertaba su físico, su calidad fue suficiente para callar miles de bocas y de complacer a los más escépticos. Y lo hizo además a lo grande, por todo lo alto. Con el FC Barcelona lo ganó todo (4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 9 Ligas, 3 Supercopas de Europa, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas de España) y se convirtió en uno de los futbolistas referenciales alrededor del mundo en los últimos tiempos sin lugar a dudas.

Una leyenda del fútbol español

Con el equipo azulgrana alcanzó la gloria a nivel de clubes, y con la Selección Española fue leyenda, una viviente. Iniesta también lo ganó todo con La Roja en la época de mayor esplendor del equipo nacional español. El centrocampista fue capaz de ganar un total de 2 Eurocopas (MVP en la de 2012) y, sobre todo, una Copa del Mundo que consiguió juntar las voces de 47 millones de españoles en torno a su gol en la prórroga de la final ante los Países Bajos.

¿Qué hará ahora Andrés Iniesta? ¿Entrenador o directivo? ¿En Barcelona?

“Evidentemente me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida, porque así lo siento, pero decir ahora el momento o de qué manera no lo sé yo, ni lo sabe nadie, vamos a ver cómo van transcurriendo las cosas durante este tiempo y después veremos dónde estamos”, fueron las palabras de Iniesta semanas atrás en su natal España.

