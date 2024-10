Federico Viñas tras dejar la Liga MX: “Cumplo mi sueño”

Federico Viñas, exjugador del Club América y León, quien ahora es delantero del Real Oviedo, fue presentado como el nuevo refuerzo del equipo este martes en el Estadio Carlos Tartiere, donde declaró que está cumpliendo un sueño.

“Dios me trajo acá, era mi sueño jugar en Europa y lo estoy cumpliendo. Para mí es único y maravilloso. Esperemos que me vaya muy bien y que vengan cosas buenas”, dijo con ilusión a la prensa.

El artillero proveniente del Club León, propiedad de Grupo Pachuca, mostró su agradecimiento al presidente de la institución y máximo accionista del Oviedo por llevarlo a España en una aventura que buscaba desde hace mucho.

“Jesús Martínez fue muy importante en el fichaje, él me convenció de que venía a una ciudad muy linda y cautivadora. Jugar en Europa también era mi deseo y eso importó mucho. Jesús es muy emotivo y en un par de horas me convenció“, expresó el campeón de goleo del torneo pasado en la Liga MX.

Viñas adelantó que pondrá todo de su parte para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos y explicando que fue traspasado por sus características y estilo. “Soy aguerrido, como todo uruguayo“, dijo, además de recalcar que le gusta “el contacto, jugar de espaldas y hacer goles”.

Sobre la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en mayo pasado y de la que está casi recuperado, dijo que en breve podrá volver a las canchas.

“Estoy en la recta final de mi recuperación, me falta poco. No me quiero poner un plazo, porque pueden pasar muchas cosas y eso es parte de la recuperación. Vengo bien, voy paso a paso y la comunicación con la parte médica es buena”, aseguró el artillero que vestirá la casaca número 19 en su nuevo equipo.

Finalmente, sobre qué sabe de la segunda división del fútbol español, donde jugará, reveló que el técnico del León “Toto” Berizzo le especificó que es “una categoría muy dura, fuerte y áspera, de mucho contacto”.

Viñas es el decimocuarto uruguayo en la historia en jugar para el Real Oviedo, después de que compatriotas suyos, como Santiago Homenchenko, Gastón Brugman y Guillermo Cotugno, han defendido la camiseta carbayona.

