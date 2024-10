Luis Tiant, leyenda del béisbol cubano y las Grandes Ligas, falleció a los 83 años

El mundo del béisbol latino y de las Grandes Ligas está de luto después de que se conociera este martes el fallecimiento del cubano Luis Tiant, leyenda de los Boston Red Sox quien a pesar de sus impresionantes logros en Las Mayores nunca fue exaltado al Salón de la Fama.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Luis Tiant. Cualquiera que lo conociera sabía que era una verdadera fuerza. Era un elemento fijo de Fenway Park y Fort Myers mucho después de sus días como jugador. Enviamos nuestro amor a su esposa, sus hijos y nietos”, comunicó la MLB.

Considerado como uno de los mejores jugadores latinos de la historia, Luis Tiant partió a sus 83 años dejando una legado importante después de haber jugador durante 19 temporadas entre los Cleveland Indians, Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Yankees, Pittsburgh Pirates y California Angels.

Y fue con la novena de Boston con la que logró dejar mejor su huella en la MLB. Con su particular estilo para lanzar además de sus buenas actuaciones sobre la lomita, el cubano se ganó el cariño de la afición una situación que vivió su momento más alto en 1975 cuando llevó al equipo a ganar la Serie Mundial.

“Al menos la gente todavía me recuerda y recuerda lo que hice todos esos años”, había comentado Tiant en una entrevista para MLB.com en el 2017 que recordaron tras su fallecimiento. “Tengo suerte de haber jugado todos esos años. Dios me dio la oportunidad de jugar ¿Qué más puedes pedir?”, agregó.

El entonces lanzador derecho terminó su paso por Grandes Ligas con marca de 229-172 y efectividad vitalicia de 3.30. Además consiguió a un total de 2,416 ponches en 3,486 entradas lanzadas. Lanzó 187 juegos completos y unos 49 blanqueos siendo uno de los lanzadores más importantes de su época.

El cubano Luis Tiant junto a Jim Rice antes de hacer el primer lanzamiento en un encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Boston Red Sox y Houston Astros en la temporada 2021. Crédito: Winslow Townson | AP

Luis Tiant, nacido en Marianao (Cuba) en 1940, dejó también su huella en la postemporada logrando marca de 3-0 con efectividad de 2.86. Dos de sus victorias llegaron en la Serie Mundial del 1975 en la que dominó a los Cincinnati Reds, conocidos como la Gran Maquinaria Roja, para ganar el Clásico de Otoño.

Sin embargo, ni todos sus logros pudieron convencer a los encargados de las votaciones para el Salón de la Fama, un objetivo que no pudo conseguir en vida la leyenda del béisbol cubano quien siempre lamentó no haber sido tomado en cuenta para estar entre los Inmortales en Cooperstown.

“Pienso que merezco estar en Cooperstown, pero tengo algo que decirle a los que eligen. Si no me llevan en vida, no intenten elegirme después que muera, por favor”, comentó el cubano en una entrevista concedida a ESPN en 2008. Habrá que ver si le cumplen su deseo o sí finalmente lo inmortalizan.

