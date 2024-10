¿Quería golpearlo? Manny Machado está en el ojo del huracán por lanzar pelota a Dave Roberts

El segundo juego de la Serie Divisional por la Liga Nacional en el que los San Diego Padres apalearon a los Dodgers 2-10 dejó una gran polémica: la de un supuesto lanzamiento de pelota con malas intenciones por parte de Manny Machado a Dave Roberts.

Durante el juego, Machado lanzó una pelota hacia el dugout de los Dodgers. La bola iba con poca potencia, pero de no haber estado la red, probablemente habría impactado al manager, quien no se dio cuenta que venía el proyectil por mirar sus anotaciones.

Mira el video del controversial lanzamiento aquí.

Una vez que terminó el juego, Roberts levantó la voz a las Grandes Ligas por un presunto intento de agresión, ya que aseguró el lanzamiento le pareció “molesto” y con “intención detrás”.

“Había una intención detrás. No estuvo a punto de golpearme porque había una red. Y eso era muy molesto. Si fuera dirigido a mí, sería muy… es bastante irrespetuoso. No conozco su intención, no quiero hablar por él, pero sí vi el video, y la pelota estaba dirigida hacia mí con algo detrás“, dijo el manager antes de la práctica de su equipo el lunes en el Petco Park.

Por su parte, Machado se defendió argumentado que fue un lanzamiento natural.

“Pueden decir lo que quieran. Lancé la pelota como siempre la lanzo a cualquier dugout“, aseguró el tercera base de los Padres después de recalcar que no tiró la pelota con fuerza.

Hasta el momento se desconocen los posibles castigos o sanciones que podrían imponerse al dominicano, pero la MLB prometió revisar los videos e investigar con los involucrados.

Este evento calentó aún más la serie entre Dodgers y Padres, que este martes tendrán su tercer juego con un empate momentáneo de 1-1 tras dos duelos en Los Ángeles.

