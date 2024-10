Lupillo Rivera envía mensaje a Belinda tras su caída en París

La polémica ruptura que en su momento protagonizaron Lupillo Rivera y Belinda se mantiene como uno de los temas más comentados en cuanto al ‘Toro del Corrido’ se refiere, razón por la cual el nombre de la cantante no deja de figurar durante las entrevistas que concede.

Tal fue el caso de su más reciente encuentro con los medios de comunicación, donde no faltaron los cuestionamientos sobre su opinión ante a la caída que la intérprete de “Cactus” y “300 Noches” vivió en plena pasarela de Lorea’l durante la Semana de la Moda en París.

Contra todo pronóstico, el hermano de Jenni Rivera decidió pronunciare al respecto y enviarle un mensaje a Belinda, uno con el que dejó claro que no existen “rencores” y, contrario a lo que se ha dicho, le guarda mucho cariño.

“Si miré un post ahí, pero le mando las mejores energías siempre, tu sabes, se continuó, el show tenía que continuar y se levantó como toda una profesional, la felicito”, declaró el famoso ante las cámaras de la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la ciudad de México.

Además de hablar de su ex pareja, el exponente de regional mexicano aprovechó para desmentir cualquier tipo de especulación con respecto a una mala relación con sus sobrinos. Estos rumores se encendieron luego de un misterioso live en Instagram donde lanzó un críptico mensaje que muchos no tardaron en relacionar con su familia.

“Era una borrachera, pero todo bien, todo bien, ahí no más hubo una confusión, no más no quiero que vayan a pensar que se trata de mi sobrino, me acordé de mis sobrinos en ese ratito nomás, pero es otro rollo“, explicó el famoso.

Para finalizar, Lupillo Rivera abordó la reciente visita que su sobrina Chiquis Rivera realizó a su papá en prisión: “La felicité en el post, está dando los ejemplos a nosotros los adultos, creo que es un valor muy grande el que tiene, la felicito y la verdad, la verdad es algo muy grande para ella”, aseguró.