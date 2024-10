Ron DeSantis culpa a Kamala Harris de “politizar” con el Huracán Milton

Ron DeSantis, gobernador de Florida, señala a la vicepresidenta Kamala Harris por presuntamente politizar sobre el tema del Huracán Milton con el objetivo de obtener votos para su campaña de cara a las elecciones.

A medida que el huracán Milton, por ahora considerado de categoría 4, se acerca a Florida, los daños que podría ocasionar a partir de este miércoles al tocar tierra se han convertido en un tema abordado por los políticos de cara a las elecciones presidenciales que se habrán de celebrar en 27 días.

Kamala Harris estalló en contra de Ron DeSantis, gobernador de Florida, por presuntamente no haberle tomado sus llamadas telefónicas a través de las cuales intentaba coordinar los esfuerzos federales de ayuda para las zonas afectadas debido a los remanentes del huracán Helen, esto previo a que otro meteoro —quizá más peligroso— nuevamente ingrese al “Estado del Sol”.

“La gente necesita apoyo desesperadamente en este momento y jugar juegos políticos en este momento de crisis… Es absolutamente irresponsable y egoísta. Se trata de juegos políticos, en lugar de hacer el trabajo que uno juró hacer, que es poner a la gente primero”, le reprochó.

Sin embargo, el conservador que pretendía competir por la presidencia, no sólo negó las afirmaciones de la californiana de 59 años, pues también la tachó de mentirosa.

“No sabía que ella había llamado. No estoy seguro de a quién llamaron. No me llamaron a mí”, aseguró.

A pesar de las advertencias de la comunidad científica relacionadas con el cambio climático reflejadas en huracanes más intensos, Ron DeSantis se niega a reconocer el problema. (Crédito: Charles Krupa / AP)

Acto seguido, DeSantis aclaró que, el trabajo de coordinar los recursos para apoyar a la población afectada por las inundaciones, le corresponde al mandatario de la nación y al gobernador, pero no a la vicepresidenta.

“He tenido tormentas tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden. Y he trabajado bien con ambos. Ella es la primera que está tratando de politizar la tormenta. Y lo está haciendo solo por su campaña”, subrayó.

En este sentido, el republicano de 46 años agradeció el apoyo recibido por parte de Joe Biden para hacerle frente a los problemas de los ciudadanos más afectados.

“Hemos obtenido lo que necesitábamos de los federales… el presidente ha aprobado lo que pedimos… estoy agradecido por eso. Todo lo que le hemos pedido al presidente Biden, está aprobado”, reconoció.

Sigue leyendo:

• Emiten órdenes de evacuación en Florida ante avance de huracán Milton

• Huracán Milton sube a categoría 5 mientras amenaza a la Península de Yucatán con dirección a Florida

• Ron DeSantis rechaza llamada de Biden y Harris para hablar sobre huracanes