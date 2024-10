Toni Costa recuerda cómo inició su romance con Adamari López

En medio del éxito obtenido durante su paso por Costa Rica como parte del programa “Mira quien baila”, el bailarín Toni Costa se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida profesional y personal, sorprendiendo al compartir una reflexión sobre la relación que mantuvo con Adamari López. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista reciente en el programa “El buscador en red”, conducido por el reconocido comunicador costarricense Edgar Silva, el ex participante de “La Casa de los Famosos” hizo un recorrido por diversas etapas de su vida y dio respuesta a varias incógnitas con respecto al ámbito personal.

Una de las temáticas que mayor revuelo causó ante el público estuvo ligada a la conductora Adamari López, con quien el galán mantuvo una relación de más de una década: “Todo se dio con Adamari por el hecho de que Nelson Ruiz, productor de “Mira quien baila”, que en paz descanse, pidió que nos diéramos un beso al final del tango. Eso no estaba preparado. Hubo beso como si fuera un actor y una actriz dándose un beso en un show. Pero hubo un tilín, ahí empezó toda la historia que todo el mundo la sabe“, recordó.

Sin embargo, años después de este hecho, Toni Costa acepta que ante los ojos del público y los propios, la relación se movió de manera veloz: “Sí que es verdad que todo ocurrió muy rápido, esa temporada fue muy intensa porque ya nuestra relación se estaba creando, se estaba como iniciando y ya por entonces sí que estaba todo el tema de los paparazzi, estaba el rumor, que si nos habían visto… más el show bailando“, continuó.

Al cuestionarlo sobre si se arrepiente de haber iniciado una relación de manera apresurada con la actriz, el famoso indicó que: “No, no me asustó para nada”. Y es que uno de los mayores regalos que dicho romance de dejó fue su hija Alaïa.

De acuerdo con el español, el rol más gratificante que ha llegado a su vida es el de papá: “Me encantó porque me agarró con 32 años aproximadamente, entonces eso me ha brindado la posibilidad de estar muy activo, de estar mucho más cerca de mi niñez en la que yo puedo hacer muchas locuras con ella sin importarme como ponerme como al nivel de mi hija para hacer muchas cosas”, explicó en el programa.

No obstante, este ha traído consigo diversos retos y enseñanzas que lo han hecho cambiar su perspectiva; como por ejemplo, el tiempo de calidad tiene un nuevo significado.

“Son etapas que no van a volver y yo quiero que mi hija guarde un bonito recuerdo, que crezca con lo que yo le pueda llegar a enseñar, dándole ejemplo de muchas cosas y de enseñanzas, como lo hicieron mis papás conmigo, y siempre que tengo oportunidad hacemos muchas cosas para que esas memorias queden en ella“, finalizó.