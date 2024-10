Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de octubre de 2024

Piscis

No bajes al suelo por nadie, ya no es momento de hacerlo, quien te quiera te querrá como eres. La vida te pondrá una prueba en la cual te hará valorar más a tus seres queridos. No pierdas tu tiempo en cosas que no te dejarán algo de provecho, un buen negocio propio podría ayudarte a mejorar tus ingresos. Cierra ciclos y quita a esa gente que solo te pone de malas. Una amistad te necesita mucho, no le des la espalda, pues el día de mañana requerirás su ayuda. Cuando creas que estás a punto de caer voltea hacia atrás y ve lo que ya has logrado y superado, no permitas que rachitas de mala suerte te tumben ni que personas que solo te han dañado sean las causantes de tu destrucción. La paz que sientes disfrútala, hazla consiente. Deja de querer que tu pareja piense como tú. Tus planes están en ti que se cumplan, si los descuidas por cumplir los sueños de los demás podrías cometer graves errores que lamentarás en tu futuro. No es momento de pensar en el ayer sino en el presente y comenzar a soltar todo lo que te ha hecho daño. Cuídate de cambios de última hora en viajes que quieras realizar pues podrían no salir como esperas.

Acuario

Ten presente que algunas veces el carácter que te cargas es demasiado imponente y puedes herir los sentimientos de otras personas, no es momento de doblegar tu corazón y bajar la guardia. Si tu pareja se la pasa dudando de tu fidelidad, no vale la pena que sigas dándole pruebas de que eres fiel, sino cree en ti ponle las cartas sobre la mesa. Si tuviste una mala experiencia con alguna expareja fue por tu mediocridad pues en tus manos siempre estuvo la posibilidad de mandar todo al carajo, ten presente que cuando hay traición y mentiras en una relación se es muy difícil recuperar la confianza. A veces te atontas demasiado pues piensas que mereces lo que tienes sin embargo pudieras tener algo mejor, no te conformes con tan poco y ve siempre por más pues en la medida que busques lograrás encontrar. Pon atención a tus sueños, te mostrarán grandes cosas que deberás atender a la brevedad. Si te gusta fumar deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones.

Capricornio

Ten cuidado con dos amistades que son muy habladoras pues podrían meterte en problemas por hocicones. Posibilidad de un viaje o salida el próximo fin de semana. No te precipites al momento de tomar decisiones pues cometerás grandes errores los cuales repercutirán en tu economía. Es probable que al terminar el día se venga una película a tu vida de lo que has hecho y te falta por hacer, quizás te arrepentirás de cosas que han pasado sin embargo no te juzgues ni flageles pues son aprendizajes que te servirán para no lograr cometer los mismos errores de siempre. Ten cuidado con tu pasado pues hay situaciones que no has logrado superar, eso podría ser impedimento para no avanzar en unas cuestiones. Si tienes pareja es el momento de dar otro paso a la relación o de lo contrario van a caer en el aburrimiento y al poco tiempo convertirse en costumbre. Ten cuidado con amores prohibidos y con personas que van a regresar de tu pasado y podría meterte en problemas.

Sagitario

Cuídate de problemas en las articulaciones, descansa y duerme más. Se aproxima la cancelación de algún evento o salida con amistades debido a que no saben ponerse de acuerdo. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que desees en tu vida. Tu paciencia y tranquilidad para enfrentar a algunas personas podría ser la clave para no caer en provocaciones tontas o que no te afecte lo que otros digan o piensen de la vida y de las cosas. A veces caes bien gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de ti. Una enfermedad en la familia podría presentarse, todo saldrá bien. Mientras más te atontes y sigas rogando a quien no te quiere ni hace ni maíz por conservarte más seguirás sufriendo por amor, entiende la lección y ármate de valor, no permitas que la gente siga jugando con tus sentimientos y forma de ser.

Escorpión

Trata de no confiar en nadie y tener dudas de todo mundo pues hay personas que se te acercarán en estos días buscando algo de provecho de tu parte. Una amistad seguirá deprimiéndose y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión, pero no te metas mucho en esas cuestiones pues podrías salir perjudicado o perjudicada. Un amor del signo de agua puede ayudarte a mejorar en varios aspectos negativos de tu vida, pero ten presente que un amor no resolverá tus problemas. Las personas más importantes en tu vida deberán de ser esas que están en días grises y no quien solo te busca pa irse de jarras o de fiesta. En cuanto puedas haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno. Se viene una oportunidades muy buena en el área de las ventas que deberás de considerar si quieres mejorar tus ingresos que han estado un poco apretados. Hay días en leo cuáles estarás un poco melancólico al recordar a personas de tu pasado que fueron muy importantes en tu vida.

Libra

Recuerda que cada tropiezo que se te presente es una nueva oportunidad de mejorar o cambiar algún defecto que tienes, aprende de las lecciones y no te encariñes con las piedras que eres muy de esas personas. Si han existido problemas con tu pareja, mejorará mucho la relación solo aprende a ser más paciente y no ser tan celoso o celosa, dale su espacio. En el trabajo se ve un escenario más productivo, horas extras podrían mejorar tus ingresos y pagar deudas. Cambios en la casilla del dinero, te esperan movimientos financieros a tu favor los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a la hilacha que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres o amas. Ten cuidado con cambios de última hora en el amor, no apuestes más de la cuenta o de lo contrario te vas a quedar con las manos vacías.

Virgo

Vienen muchos cambios importantes entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. Tendrás planes en tu cabeza de iniciar con un negocio, pero este no se materializará hasta el mes de noviembre. Cuida más tu salud y no te deprimas tanto pues podrías estar expuesto a enfermedades. Dieta y ejercicio es indispensable en tu vida, recuerda que eres de las personas que engordan bien rápido. Si tienes una relación ten cuidado pues viene un engaño o mentira por parte de tu pareja hacia ti, descubrirás cosas del pasado que pudieran hacerte desconfiar de quien amas. Te vienen días en los cuales quizás no querrás ni levantarte, necesitas poner mucho de tu parte o de lo contrario no podrás salir de ahí. Te buscará ex que quiere regresar, pobre perro, hasta ahorita te valoraron, no pienses en segundas oportunidades. La vida te va a llenar de nuevos amores y nuevas oportunidades, pero necesitarás poner de tu cuenta sino no va poder darse nada.

Leo

Amores a distancia se presentan en próximas fechas y serán mediante una red social, si estás dispuesto a poner esfuerzo, paciencia e interés adelante pues podría funcionar. Tienes muchas metas y proyectos en puerta entre ellos el cambio de ciudad o de casa, piensa bien qué te conviene más pues podrías cometer un error al tomar decisiones apresuradas. Si tienes ya una relación no les des atole con el dedo a demás personas, podrías ser descubierto o descubierta y terminar como el perro de las dos tortas. Un amor por red social podría manifestarse al punto que lo o la conozcas en muy poco tiempo, ya no temas a esas cuestiones, date tiempo de conocer a quien quiera conocerte. Amores muy importantes del pasado podrían retornar y volver hacer tus ojos brillar de una manera que no creías e imaginabas. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional.

Cancer

Vienen cambios en cuestión de actitud pues te caerá el veinte de que es momento de sentar cabeza. No dejes que nadie te ponga de oferta, vales más de lo que tú te imaginas. Viene una entrada de dinero la cual te ayudará a solucionar unos problemas que ya venías cargando. Si ya tienes quien te gratine la concha no des motivos para que duden de tu fidelidad, aprende a consentir a tu pareja pues lo que no le des tú lo buscará en otros lugares. Que te valga maíz pues tu esencia es tu esencia y no tienes por qué cambiarla por nadie. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y una oportunidad que tuviste se la llevará la fregada. Si tienes una relación y ya de plano han llegado a la costumbre, es momento de tomar tus cosas y buscar alguien que te vuelva hacer soñar, el amor no acaba solo cambiará de cama. El amor está abrazando tu vida. La vida te está sonriendo y por fin llega la alegría a tu vida. Si no tienes empleo por fin lo conseguirás. Tus miedos por fin terminan, las situaciones que te tenían comiéndote los codos en cuestión del trabajo por fin tienen solución.

Géminis

Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico. Una amiga saldrá embarazada y un compromiso aparecerá en la familia. Aguas con brujerías pues tu familia está despertando mucha envidia. Se ve la posibilidad de iniciar o emprender un viaje con amistad. No cambies tu forma de ser por otras personas. Un amor o amistad del signo de piscis, cáncer o leo será pieza clave en tu recuperación y mejoramiento como ser humano. No temas a los cambios, pero mantente con la mirada arriba, si vas a mirar para atrás que se para ver lo fregón que has sido. Momento de mandar al miércoles a personas que lejos de aportar algo a tu vida solo te llenan de dolores de cabeza. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo en lo negativo pues podría cumplirse más pronto de lo que deseas. Las relaciones a distancia no son lo tuyo, no pierdas tu tiempo. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y te podría ocasionar problemas. En cuestiones d ella dineros podrías entrar en una racha algo complicada al venir gastos que no esperabas y que comenzarán a joderte la cartera.

Tauro

Mucho de tu carácter se debe a cómo te trataron en tu pasado, eres demasiado culeis y eso se debe a que caíste muchas veces. Muchas amistades nuevas aparecerán y con ella grandes cambios pues comenzarás a valorar más a las personas y sabrás quien en realidad merece seguir en tu vida y quien ya debe ser parte de tu pasado. No confíes en quien ha llegado a tu vida en estos días pues sus intenciones no son del todo buenas y podrían meterte en problemas de chismes con tu pareja o amigos. En la medida que perdones y des vuelta a la página será en la medida que las heridas sanen si una vez te fregaron. Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden a incomodar a la gestora de tus días. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores. Cuidado con una noticia en el área de la economía que no te va a ayudar en ningún aspecto.

Aries

Sufriste demasiado en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona. Aguas con pérdidas de objetos y dinero. Es probable que una persona que ya tiene una relación te eche los perros, ponte buzo o buza o puedes terminar enamorándote y volver al sufrimiento. No te guardes nada y lo que tengas que expresar o decir hazlo sin importar el daño que puedas causar, muchos de tus malestares se deben a que te guardas el veneno en el buche y tú mismo o misma te lo tragas. Si tu pareja ha estado ausente o ya no es lo mismo, es momento de cambiar la rutina y poner las cartas sobre la mesa, el tiempo no se hizo para perderlo. A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos. En tu trabajo las cosas están perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas. Mándalos al chorizo. Ten mucho cuidado con caídas y golpes. No te permitas caer en situaciones confusas al no ver en claro tu futuro.